منابع آموزشی الازهر هرگز تغییر نمی کنند

در پی اعزام کمیته دینی الازهر به واتیکان برای انجام گفتگو میان اسلام و مسیحیت، طی صدور بیانیه ای بر تعدیل و بازنگری کتب درسی و شیوه آموزشی مدارس تأکید شد، اما گروه اعزامی الازهر به ریاست شیخ علی عبدالباقی دبیرکل مجمع مطالعات اسلامی پس از بازگشت از واتیکان تأکید کردند که الازهر در منابع و شیوه آموزشی خود هیچ گونه تغییری نخواهد داد، چرا که در آنها به هیچ یک از ادیان اهانت نشده، از این رو لزومی برای تغییر وجود ندارد.

دو روز تعطیلی به مناسبت ولادت پیامبر اسلام در امارات

دولت امارات اعلام کرد که شنبه آینده 7 مارس ( 17 اسفند) به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) همه کارگران و مؤسسات و شرکتهای خصوصی به جای دوشنبه 9 مارس ( 19 اسفند) تعطیل هستند. وزارت کار امارات نیز به منظور تعدیل این ایام اعلام کرد که وزیران و مقامات دولتی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) یکشنبه 8 مارس ( 18 اسفند) تعطیل هستند.

طنطاوی تعرضات صهیونیستها را محکوم کرد

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر یهودی سازی قدس، تلاش برای اهانت به مسجدالاقصی، حفر زیرگذر، تلاش برای تخریب و سست کردن مسجدالاقصی و ادعاهای باطل صهیونیستها را محکوم و این اقدامات را توهین به احساسات مسلمانان جهان خواند و گفت که تعدیهای متعدد به مسجدالاقصی قداست آن را از بین می برد.

علمای مسلمان هندوستان را سرزمین صلح توصیف کردند

دارالعلوم هندوستان فتوایی صادر کرده و طی آن هندوستان را به عنوان دارالامن ( سرزمین صلح) معرفی کرده است. این فتوا در راهپیمایی ضد تروریسم دیروز که توسط جماعت علمای هند برگزار شده بود اعلام شد.