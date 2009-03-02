آمریکا صلاحیت انتقاد حقوق بشری از دیگران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انتقاد "اوو مورالس" از گزارش حقوق بشر آمریکا درباره بولیوی در حالی صورت گرفت که روابط دو طرف از زمانی که مورالس " فیلیپ گلدبرگ" سفیر آمریکا در بولیوی را در سال گذشته میلادی اخراج کرد، متشنج شده است.

ایالات متحده آمریکا اخیرا در گزارش سالانه خود به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشورهایی همچون روسیه، چین، مصر، ونزوئلا و بولیوی پرداخت که با انتقاد شدید این کشورها روبرو شد.

مورالس همچنین از تصمیم "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعیین تاریخی برای خروج نظامیان آمریکایی ازعراق استقبال کرد.

اوباما جمعه شب اعلام کرد که بیشتر نظامیان آمریکایی تا 31 آگوست سال 2010 از عراق عقب نشینی خواهند کرد.

