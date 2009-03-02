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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

زاهدی در پاسخ به مهر:

استیضاح حق مسلم مجلس است/ نمایندگان مجلس سئوالات خود را مطرح کنند

استیضاح حق مسلم مجلس است/ نمایندگان مجلس سئوالات خود را مطرح کنند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره درخواست برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وی گفت: "استیضاح وزرا حق مسلم نمایندگان مجلس است."

محمد مهدی زاهدی امروز در حاشیه نشست مشترک مدیران وزارت تعاون و روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره استیضاح خود گفت: "استیضاح و سئوال پرسیدن در مورد مشکلات احتمالی که در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی است حق مسلم آنها است و آنها می توانند از هر وزیری سئوال کنند."

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در آغاز هفته در پاسخ به مهر درباره احتمال استیضاح وزیر علوم گفت: استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مشخص نیست و در این مورد در حال بحث و بررسی هستیم.

وی درباره سرنوشت امضاهای نمایندگان خواستار استیضاح وزیر علوم گفت: اصلا نمی دانم نماینده ای در این مورد امضایی کرده یا نه.

طرح استیضاح وزیر علوم با 30 امضا تهیه و به هیئت رئیسه تقدیم شده است.

کد مطلب 841876

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