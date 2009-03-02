فرگوسن هر پنج جام را می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد پیش از این فاتح رقابت های جام باشگاه های جهان شده و با جامی که دیشب در ضربات پنالتی مقابل تاتنهام تصاحب کرد تعداد جام های خود را به عدد دو رساند. فرگوسن علاقمند است تا تیم تحت رهبری او در رقابت های جام حذفی، لیگ برتر فوتبال انگلستان و لیگ قهرمانان اروپا هم به برتری برسد.

فرگوسن به اسکای اسپورتس گفت: امتیاز بزرگی که من از آن برخوردارم این است که همه جام ها را می خواهم. ما محکم ایستاده ایم تا به آنچه می خواهیم دست پیدا کنیم. اینکه ما به این جام ها فکر کنیم خیلی لذتبخش است اما تجربه به من می گوید که هفته آینده در دیدار مقابل فولهام در چارچوب رقابت های جام حذفی با یک شوتی که تغییر جهت می دهد از دور رقابت ها حذف می شویم.

وی افزود: در حال حاضر باید تمام انرژی و تمرکز خود را بر روی پیروزی مقابل نیوکاسل در بازی روز چهارشنبه معطوف کنیم. امیدواریم در این دیدار به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.