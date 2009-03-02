درخواست توقف انتخاب رشته آزمون دستیاری از سوی داوطلبان معترض

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی (حدود 25 نفر) از داوطلبان آزمون دستیاری که امروز به عنوان اعتراض به روند آزمون دستیاری دوره سی و ششم در مقابل سازمان بازرسی کل کشور تجمع کرده بودند، خواستار توقف روند انتخاب رشته تا زمان بررسی سلامت آزمون شدند.

این تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شدند: ما درخواست خود را به سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم و با توجه به اینکه آخرین فرصت انتخاب رشته چهارشنبه است، درخواست داریم که انتخاب رشته متوقف شود تا رتبه ها مجدد بررسی شود.

برخی از این تجمع کنندگان مدعی شدند که داوطلبانی که از سئوالات و نمونه جزوه های موسسات آموزشی دستیاری استفاده کرده اند نمراتی بالاتر از سایر داوطلبان کسب کرده اند.

برخی از این تجمع کنندگان مدعی شدند که با برخی از داوطلبان آزمون دستیاری سال جاری از سوی برخی افراد و موسسات آموزشی دستیاری تماس گرفته شده است و قیمت های متفاوتی را برای جزوه هایی از جمله داخلی ارائه داده اند و یکی از داوطلبان که این جزوه را خریداری کرده است توانسته با یکبار مرور از 45 سئوال 42 سئوال را پاسخ درست دهد در صورتی بخش داخلی یکی از مهمترین بخشهای دروس آزمون است و داوطلبان با بیش از 5 بار مرور تنها موفق شده اند 38 سئوال را به درستی پاسخ دهند.

فرد دیگری از این تجمع کنندگان که مایل به بیان نام خود نبود، تاکید کرد: جمع زیادی از پزشکان عمومی با تعطیل کردن یکسال از فعالیت خود با جدیت درس خوانده اند و حال با نمرات و رتبه هایی مواجه شده اند که طبیعی به نظر نمی آید.

وی اضافه کرد: من از فروردین ماه سال گذشته درس خواندن را آغاز کردم به این امید که بتوانم در رشته مورد نظر خودم پذیرفته شود. حال با نمره ای که امسال کسب کرده ام وضعیت من به گونه ای که باید پایین ترین حد ممکن را برای پذیرش خود در نظر بگیرم.

همچنین در نامه ای که این تجمع کنندگان به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند، اظهار داشته اند: سئوالات آزمون از سوی هیئت علمی بی طرف مورد بررسی مجدد علمی قرار گیرد.