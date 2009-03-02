مشارکت بانک صادرات در تکمیل آزادراه تهران - تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر مسیر تهران - تبریز تا بستان آباد تکمیل شده است و تنها 32 کیلومتر از این آزاد راه باقی مانده است.

حمید برهانی مدیر عامل بانک صادرات ایران گفت: آزاد راه تهران - تبریز با مشارکت بانک صادرات ایران در قالب تسهیلات ،مشارکت و سرمایه گذاری در حال ساخت است و تنها 22 کیلومتر از این مسیر باقی مانده است.

وی توضیح داد: 32 کیلومتر باقی مانده بیشتر کوهستانی است و نیازمند ایجاد تونل هایی در مسیر است. بنا براین، به خاطر شرایط کوهستانی این مسیر تکمیل 32 کیلومتر باقی مانده تا سال 89 به طول خواهد انجامید.

وی با اشاره به اینکه سهم بانک صادرات ایران در ساخت این بزرگراه تاکنون 1700 میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: یکی دیگر از کارهایی بانک صادرات در ساخت جاده در کشور به ارائه تسهیلات در بزرگراه لرستان مربوط می شود برای ساخت این بزرگراه 150 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است.

مدیر عامل بانک صادرات از اختصاص 100 میلیارد ریال به کنار گذر شرق اصفهان خبر داد. وی گفت: همچنین 50 میلیارد ریال به کنار گذر شرق اصفهان اختصاص یافته است.