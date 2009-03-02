نفس تهران زیرچرخهای خودروها به شماره افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه هیئت داوران جشنوراه ترافیک و رسانه به شرح زیر است: «دومین جشنواره ترافیک و رسانه در حالی برگزار می شود که نفس تهران و بسیاری از کلانشهرهای کشور زیر فشار فزآینده خودروهایی که چون رودی خروشان در خیابانها و بزرگراه ها جاری اند، به شماره افتاده و تنها در فاصله دو جشنواره 800 هزار وسیله نقلیه، معابر شهری را به تنگنایی ناگشودنی تبدیل ساخته اند.

در این اوضاع و احوال نه چندان مساعد، برپایی جشنواره ترافیک و رسانه از آن رو اهمیت اهمیت می یآبد که سخت بر این باوریم که ترافیک، تنها حاصل درگیری آهن و آسفالت نیست. ترافیک، تصویری مختلط از فرهنگ و بی فرهنگی، آگاهی و ناآگاهی، بلوغ و عدم بلوغ، خودمحوری و از خودگذشتگی و رعایت و عدم رعایت حقوق شهروندی را در این شهر بی هویت هر لحظه پیش چشم ما می گذارد.

ما ترافیک را هر دم و بازدم زندگی می کنیم یا بهتر بگوییم شاهد تباهی زندگیمان لای چرخ دنده های ترافیک هستیم، پس اگر سخن از فرهنگ و تغییر فرهنگی و بحث بر سر ضرورت اصلاح فرهنگ ترافیک است، ناگزیر پای رسانه ها به عنوان مهمترین عوامل تغییرات اجتماعی و فرهنگی به میان می آید و ما برآنیم تا با برگزاری جشنواره های ترافیک و رسانه، تعامل میان جامعه و رسانه ها را در حوزه مدیریت شهری به تعاملی مثبت و سازنده بدل کنیم، زیرا امروزه روزنامه نگاران از مؤثرترین نیروهای اجتماعی و از قدرتمندترین عاملان و حاملان بازتولید فرهنگی و شکل دهی به یک جامعه سالم هستند.

اینک جشنواره دوم ترافیک و رسانه، بازکاوی امیدوار کننده اصحاب رسانه را به داوری نشسته است. در این جشنواره بیش از یکهزار و 200 اثر از تولیدات مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی، عکس و کاریکاتور که توسط تولید کنندگان آگاه و خبره کشورمان کارنامه ای درخشان از سیاهه ای دارند که برای جشنواره ارسال شده، اما به ناگزیر دایره بررسی و داوری خود را به آثاری که به دبیرخانه رسیده، محدود کرده ایم.

با این حال آثار دریافتی به ویژه در حوزه گزارش و مقاله مطبوعاتی و پاره ای تولیدات تلویزیونی و نیز عکس و کاریکاتور از غنای قابل قبولی برخوردار بودند، اما امید واثق داریم که جشنواره در هر دوره از چرخه عمر خود شاهد غنای بیشتری در حوزه تولیدات رسانه ای باشد.

هیئت داوران جشنواره با تمام توان کوشید تا در کمال بیطرفی و با تکیه بر معیارهای علمی، تخصصی و حرفه ای، انتخابهای خود را به محک داوری بزند، گرچه احتمال خطای ناخواسته را کاملاً منتفی نمی‌داند.»