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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

کارخانه فولاد ایوان 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کارخانه فولاد ایوان 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس صنایع و معادن استان ایلام گفت: در حال حاضر کارخانه فولاد شهرستان ایوان 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مظفر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: کار ساخت کارخانه فولاد شهرستان ایوان از سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر 55 درصد پیشرفت فیزکی دارد.

وی بیان داشت: 350 میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی این کارخانه در استان ایلام سرمایه گذاری شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با راه اندازی این کارخانه 20 نفر به طور مستقیم و یک هزار نفر به طور غیر مستقیم شاغل می شوند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال آتی این کاخارخانه راه اندزی می شود.

فروتن یادآور شد: سالانه 200 هزار تن آهن توسط این کارخانه تولید می شود.

کد مطلب 841890

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