مجید امرایی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: هفتمین دوره جشنواره نمایش‌درمانی شهریور 88 با حمایت مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، مرکز هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی ایران و مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری کانون نمایش‌درمانی ایران به صورت سراسری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از جشنواره شورای سیاستگذاری شامل سه نفر اعضا کانون نمایش‌درمانی و سه نماینده از مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، مرکز هنرهای نمایشی رادیو و مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تشکیل می‌شود.



امرایی ادامه داد: جشنواره هفتم در دو بخش تخصصی و ویژه در سطح مراکز درمانی و توانبخشی خصوصی و دولتی سراسر کشور برگزار می‌شود و محدود به مراکز درمانی مصدومان جنگ نیست. برگزاری نشست‌های تخصصی نیز از جمله برنامه‌های دیگر این جشنواره است.

این کارشناس نمایش درمانی در پایان سخنان خود اظهار داشت: بخش قابل توجه جامعه ما را معلولان و مصدومان جنگ تشکیل می‌دهند و عرصه نمایش یکی از عرصه‌های بروز و تبلور استعدادهاست. تلاش می‌کنیم سال آینده افراد بیشتری را جذب جشنواره کنیم زیرا معلولیت و مصدومیت نباید محدودیتی برای بروز استعدادها باشد و جامعه فرهنگی ما باید خود را مسئول خدمت رسانی به این عزیزان بداند.