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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

در پنجاه و سومین سفر استانی؛

رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی می رود

رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی می رود

رئیس جمهور در پنجاه و سومین سفر خود از سفر استانی این هفته میهمان استان آذربایجان غربی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد دراین سفر قرار است ضمن سخنرانی درجمع مردم ارومیه ازچند پروژه عمرانی مصوب دور اول سفرهای استانی هیئت دولت  بازدید کند.

احمدی نژاد همچنین در روز اول سفر قرار است با خانواده شهدا و ایثارگران دیدار کرده و در جلسات کارگروه های تخصصی که با حضور وزیران مربوطه و مسئولان استان برگزار می شود، شرکت کند.

وی در دومین روز از سفر خود به استان آذربایجان غربی، درجمع علما و روحانیون این استان سخنرانی و با مردم نیز به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کند.

شرکت در جلسه استانی هیئت دولت و حضور در جمع خبرنگاران جهت تشریح مصوبات این جلسه ، از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر به شمار می رود.

کد مطلب 841892

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