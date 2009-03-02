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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۹

گزارش فناوری/

برج بادی - خورشیدی در چین ساخته می شود

برج بادی - خورشیدی در چین ساخته می شود

کشور چین با احداث برجی به منظور مدرن کردن شهرها و منازل مسکونی خود و فراهم آوردن محل سکونت برای جمعیت عظیم این کشور و همچنین ایجاد و پیشرفت فرصتهای شغلی، معماری سنتی این کشور را متحول خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه شنزن در دهه 1970 در جنوب چین و در ایالت گانگدان از یک روستای ماهیگیری شکل گرفته و به یکی از موفق ترین مراکز فعالیتهای اقتصادی چین تبدیل شد. اکنون برج بزرگی در این منطقه با 49 طبقه مجهز به سیستم خورشیدی و بادی بنا خواهد شد.

شرکت معماری اتریشی کوپ هیمبل امتیاز طراحی این سازه که به نام 4 برج در 1 برج مشهور است را به خود اختصاص داده است. این برج 200 متری بوده و به قسمتهای کاملا مجزا تقسیم شده است. دفترهای کاری در طبقه های بالایی، اتاقهای ملاقات، کنفرانس و فضای باز در طبقه های میانی و منازل مسکونی در طبقات پایینی قرار گرفته اند.

نمای خارجی برج نیز توسط ژنراتورهای بادی و خورشیدی پوشش داده خواهد شد. لایه دوم در کنار سلولهای خورشیدی به سیستم های تهویه هوای طبیعی مجهز است و از خصوصیاتی مانند کاهش فشار هوا و استفاده مفید از نور خورشید در نورپردازی داخلی برخوردار بوده و به نمایشگرهای تبلیغاتی نیز مجهز خواهد بود.

بر اساس گزارش گیزمگ، استفاده از منابع طبیعی انرژی نیز باعث افزایش کارایی انرژی و کاهش اتکا به استفاده از سوختهای فسیلی در چنین سازه عظیمی خواهد شد.

انرژی خورشیدی از گذشته در سطح مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گرفته است اما امروزه به شکلی رو به افزایش در طراحی های تجاری مورد استفاده قرار گرفته و می تواند کاهش منابع انرژی، افزایش تقاضا و گرمای جهانی را با یکدیگر انطباق دهد.

کد مطلب 841894

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