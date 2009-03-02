دین ؛ بخش مهم زندگی مسلمانان در حال رشد آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این تحقیق اشاره کرده جامعه مسلمان آمریکا را یک گروه همگن تشکیل نداده اند. برای مثال جمعیت آفریقایی- آمریکایی مسلمان از سطح درآمد و تحصیلات پایینی برخوردارند اما در مقابسه با آنها مسلمانان آمریکایی- آسیایی درآمد و تحقیقات بیشتری داشته و در مقایسه با سایر مسلمانان آمریکایی موفق‌تر هستند.

در حقیقت شاخصهای استاندارد زندگی مسلمانان آمریکایی از بسیاری از آمریکایی ها بهتر است.

دالیا مقاعد مدیر اجرایی و تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات اسلامی سازمان گالوپ(مؤسسه‌ای تحقیقاتی) گفت: ما در این تحقیق به کشف این نکته رسیدیم که جامعه اسلامی آمریکا تا چه میزان متکثر و متنوع است. آنها از نظر قومی، سیاسی و اقتصادی در تمام بخشهای کشور حضور دارند و تنها جامعه دینی است که اکثریت نژادی ندارد.

تحقیق گالوپ از آن جهت حائز اهمیت است که نخستین تحقیقی محسوب می شود که به طور تصادفی نمونه هایی را از جامعه مسلمانان آمریکا انتخاب کرده است.

برای این تحقیق با بیش از 300 هزار نفر از طریق تلفن در سال 2008 گفتگو شده و تحقیقات فراتر از ارتباطات تلفنی بر روی 946 نفری متمرکز شده که خود را مسلمان معرفی کرده اند. این تحقیق با حاشیه خطای مثبت و منفی چهار درصد انجام شده است.

تحقیقات پیشین درباره مسلمانان آمریکایی پاسخگویان را براساس نام خانوادگی، حضور در مسجد یا گروه های جغرافیایی مشخص کرده بود که باعث شد برخی از کارشناسان نسبت به نتایج آن ابراز تردید کنند.

این تحقیق که تصویری از مسلمانان آمریکایی بر اساس نژاد، جنس، طبقه، سن و تحصیلات فراهم کرده نشان می دهد برخلاف باورهای موجود تحصیلات زنان مسلمان آمریکایی از مردان مسلمان آمریکایی بیشتر است. به طوری که آنها را می توان تحصیل کرده تر از زنان سایر گروه های دینی دانست. حتی درآمد زنان مسلمان آمریکایی در مقایسه با زنان و مردان سایر ادیان با مردان مسلمان یکسان است.

فراوانی حضور زنان مسلمان آمریکایی با فراوانی حضور مردان مسلمان آمریکایی در مساجد یکسان است.

حدود 80 درصد از مسلمانان آمریکایی دین را بخش مهمی از زندگی خود می دانند .