نتایج دوندگان صحرانورد رضایت بخش نبود/ از حضور دوندگان آفریقایی شکایت کرده ایم

صادقی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تیم ملی دوی صحرانوردی ایران در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین نتوانست انتظارات فدراسیون را برآورده کند و نتایج ضعیفی کسب کرد بطوریکه در بخش انفرادی هیچ کدام از دوندگان در بین 10 دونده برتر قرار نگرفتند و حتی تیم ایران موفق به حضور در بین سه تیم اول این دیدارها نشد.

وی افزود: ما در دوره های قبل این رقابتها از مدعیان قهرمانی در آسیا بودیم بطوریکه اگر در کارنامه تیم ملی کشورمان نگاهی بیاندازیم می توانیم چند مدال طلا توسط احمد زارع، باباخانی و سجادی و چند مقام اول و دوم تیمی را ببینیم اما در چند سال گذشته نه تنها تیم ایران بلکه بسیاری از کشورهای آسیایی به غیر از کشورهای غرب آسیا در این رشته ناموفق بودند.

دبیر فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روند نامناسبی را برای کسب عنوان و مدال در دوومیدانی آسیا پیش گرفته اند. در این چند سال شاهد هستیم این کشورها در دوهای استقامت و صحرانوردی دوندگان مطرح کشورهای آفریقایی چون کنیا و اتیوپی را استخدام و تبعه کشور خود می کنند تا درمیادین بین المللی برای آنان مدال آوری کنند.

داداشی با انتقاد از این روند نادرست درآسیا افزود: ما از مشاهده این مسئله در آسیا به فدراسیون جهانی دوومیدانی معترض شده ایم و شکایت خود را به این فدراسیون ارائه کرده ایم زیرا معتقدیم هر کشوری باید روند توسعه دوومیدانی را با استفاده از دوندگان خود پیگیری کند.

وی تصریح کرد: ما از دوندگان زن هیچ انتظاری برای کسب نتیجه در این رقابتها نداشتیم و تنها هدف ما از حضور این تیم کسب تجربه و دیدن سطح این مسابقات بود. هرچند ما انتظار مدال آوری از تیم مردان را نداشتیم اما نتایج ضعیف این دوندگان انتظارات فدراسیون را برآورده نکرده است.

داداشی اظهار داشت: این تیم فردا به ایران بازمی گردد و تا آغاز فصل مسابقات در اردیبهشت ماه هیچ برنامه اردویی تا تدارکاتی را دنبال نخواهد کرد.

نهمین دوره مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا روز گذشته با حضور 20 کشور در "منامه" بحرین برگزار شد که تیم زنان و مردان ایران در رده سنی بزرگسالان هفتم و تیم دختران و پسران ایران در رده سنی جوانان به عنوانی بهتر از پنجمی دست نیافتند.