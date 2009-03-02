اختیار تعیین قیمت حاملهای انرژی به دولت واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در حاشیه اولین همایش تجلیل از تلاشگران صنعت آب و آبفا در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق روز گذشته کمیسیونهای ویژه و تلفیق مجلس شورای اسلامی برای در نظر گرفتن 20 هزار میلیارد تومان در سال 88 برای پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت یارانه ای حاملهای انرژی، گفت: این توافق به دولت نیز اعلام شده است.

وزیر نیرو افزود: خوشبختانه روز گذشته کمیسیونهای تلفیق و ویژه مجلس شورای اسلامی پس از مدتها به جمع بندی برای تعین میزان مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت یارانه ای حاملهای انرژی دست یافتند که این تصمیم می تواند برای دولت و مجلس مورد توافق قرار گرفته و مبنای خوبی برای تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله آب و برق در سال آتی باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر تصریح کرد: بر همین اساس به دولت اجازه داده شد که در سال آتی 20 هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت قیمتهای یارانه ای و آزادسازی قیمتها هزینه کند که بر این اساس دولت اجازه دارد که قیمت حاملهای انرژی را تعیین کند، بنابراین این دولت خواهد بود که تعیین می کند که قیمت حاملهای انرژی در سال آتی به چه میزان خواهد بود.

به گفته فتاح، البته تصمیم این کمیسیونها مصوبه قانونی مجلس تلقی نمی شود چراکه تصمیم کمیسیون است و باید در صحن علنی مجلس به تصویل رسد اما به نظر می آید که جو مجلس نیز با رای خوبی این مصوبه را به تصویب نهایی رسانند و بتوانیم در صحن علنی مجلس نیز شاهد تصویب آن باشیم.

وی اظهار داشت: این مابه التفاوت حدودا نزدیک به برآوردها و پیشنهادات دولت برای آزادسازی قیمتها است که البته مجلس نیز از اختیار قانونی خود استفاده کرد و اندکی تعدیل در خواسته دولت بوجود آورد.

فتاح در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی بازار منطقه ای آب با کشورهای همسایه نیز گفت: گفتگوهای ایران برای راه اندازی این بازار منطقه ای با جدیت ادامه دارد و به دلیل مشترکات ایران با کشورهای همسایه در زمینه آب، امکان تعامل بیشتر وجود دارد.

وی اظهار داشت: در برخی مواقع ایران منابع آبی بیشتری از کشورهای همسایه دارد و در مقاطعی از سال نیز این کشورها بیش از ایران منابع ابی در اختیار دارند بنابراین این بازار می تواند به خوبی شکل گیرد.

وزیر نیرو گفت: متاسفانه به دلیل اینکه ارزش اقتصادی و ذاتی آب در دنیا و ایران مثل نفت و برق مشخص نیست، بنابراین نمی توان نظیر دو کالای مذکور، آب را نیز مبادله کرد، ولی به نظر می رسد اهمیت آب برای مبادله اقتصادی به مراتب بیش از برق و نفت باشد.

وی ادامه داد:در این راستا مسئولان نیز این رویکرد را دارند که با کشورهای همسایه گفتگوهای زیادی انجام دهند و ما نیز تمایل داریم که آب را بخریم و بفروشیم؛ ولی اینکه برای راه اندازی این بازار منطقه ای با کشوری به نتیجه رسیده باشیم، هنوز قطعی نیست ولی این تعامل ادامه دارد.

فتاح با رد صادرات آب از رود کارون گفت: تا به حال تعاملات ایران در زمینه صادرات آب به جمع بندی نرسیده است.

وی در خصوص مهار و بهره برداری از آبهای مرزی گفت: ما در این رابطه مطابق با منافع ملی عمل می کنیم و آبهای مرزی نیز جزء منافع ملی است و مرزنشینان ما از آن بهره می برند، البته آبهای مرزی تابع شرایط بین المللی است و ایران نیز به دلیل روابط مطلوب خود با کشورهای همسایه، با تعامل و رویکرد مثبت موضوع ابهای مشترک و مرزی را حل خواهد کرد و هم اکنون نیز مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وزیر نیرو در خصوص خواسته سندیکای صنعت برق مبنی بر تحریم کشورهایی که از ارائه کالا به ایران خودداری می کنند، تصریح کرد: تحریم این شرکتها باید یک رویکرد کلی باشد، تنها بحث وزارت نیرو مطرح نیست بلکه مجموعه دولت و نظام باید این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: اما در عرصه وزارت نیرو هنوز به حدی نرسیده ایم که بخواهیم از این ابزار استفاده کنیم، خصوصا اینکه در چند ماه اخیر مشکلات قبلی تعدیل شده و به دلیل وقوع بحران مالی در دنیا، شرکتهای طرف قرارداد ایران با دست و دلبازی به ارائه کالا می پردازند که با این تفاسیر، تا امروز نیازی به تحریم این شرکتها احساس نشده است ولی اگر نیاز باشد قطعا ایران از این ابزار استفاده خواهد کرد.

وزیر نیرو گفت: سال گذشته آبی 137 میلی متر بارندگی به جای 250 میلی متر در کشور رخ داده است و امسال نیز از اول پائیز تا امروز 30 درصد کاهش بارندگی در کشور را شاهد بوده ایم، این به معنای ورود کشور به خشکسالی مجدد و متوالی است. از سوی دیگر، منابع آبی آسیب دیده اند و چشمه ها، قناتها و سدهای کشور کم آب شده اند که تنها چاره، مدیریت یکپارچه مدبرانه و منسجم در سطح ملی است.

وی اظهار داشت: ایران در سال آتی به لحاظ وضعیت منابع آبی سال سختی را پیش رو دارد که از این جهت، کنترلها و محدودیتها در مصرف و مصرف بهینه باید اعمال شود که ما بتوانیم سال آتی را که سال حساسی برای کشور است، با کمترین مسئله و با همکاری مردم سپری کنیم.

فتاح همچنین در خصوص وضعیت منابع زیرزمینی نیز خاطرنشان کرد: بارشها به صورت طبیعی، منابع زیرزمینی را تغذیه می کنند و در رودخانه ها جاری می شوند. برهمین اساس، مطمئن ترین منابع کشور از نظر کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی است.

وی اظهار داشت: هم اکنون آب ذخیره زیرزمینی که منبع استراتژیک کشور به شمار می آیند، در معرض خطر جدی است و وزرات نیرو طبق قانون باید هر سال این منابع را کنترل کند. با توجه به خشکسالیهای اخیر وکاهش سطح بارندگیها، برخی دشتها از جمله دشت مشهد بعضا تا یک متر و 20 سانتی متر نشست داشته اند.