افزایش بیماریهای روانی ناشی از بروز بحران مالی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " شین هوا"، انجمن درمان انگلیس اعلام کرد: شمار بیماران روانی متاثر از بحران مالی در انگلیس به شدت روبه افزایش است و تا سال 2010 تعداد این بیماران 26 درصد افزایش می یابد.

همچنین آمارها از افزایش میزان استرس، افزایش احتمال ارتکاب جرم و یا خود کشی به دلیل بیکاری، بدهی وعدم تامین مناسب این افراد حکایت می کند.

این در شرایطی است که بحران مالی در این کشور از اکتبر سال گذشته شدت گرفته ، موجب بیکاری هزاران نفر از مردم این کشور شده است به طوریکه آمار بیکاران ناشی از این بحران به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار، نرخ بیکاری در انگلیس به 6.3 درصد رسیده است که از سال 1997 تاکنون بی سابقه بوده وهمچنان روبه افزایش است.