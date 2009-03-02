افزایش بیماریهای روانی ناشی از بروز بحران مالی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " شین هوا"، انجمن درمان انگلیس اعلام کرد: شمار بیماران روانی متاثر از بحران مالی در انگلیس به شدت روبه افزایش است و تا سال 2010 تعداد این بیماران 26 درصد افزایش می یابد.
همچنین آمارها از افزایش میزان استرس، افزایش احتمال ارتکاب جرم و یا خود کشی به دلیل بیکاری، بدهی وعدم تامین مناسب این افراد حکایت می کند.
این در شرایطی است که بحران مالی در این کشور از اکتبر سال گذشته شدت گرفته ، موجب بیکاری هزاران نفر از مردم این کشور شده است به طوریکه آمار بیکاران ناشی از این بحران به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.
بر اساس آخرین آمار، نرخ بیکاری در انگلیس به 6.3 درصد رسیده است که از سال 1997 تاکنون بی سابقه بوده وهمچنان روبه افزایش است.
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