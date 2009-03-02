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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

انجمن درمان انگلیس هشدار داد:

افزایش بیماریهای روانی ناشی از بروز بحران مالی در انگلیس

افزایش بیماریهای روانی ناشی از بروز بحران مالی در انگلیس

انجمن درمان انگلیس هشدار داد: عواقب مستقیم ناشی از بحران مالی در انگلیس سلامت روانی افراد را به شدت تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " شین هوا"، انجمن درمان انگلیس اعلام کرد: شمار بیماران روانی متاثر از بحران مالی در انگلیس به شدت روبه افزایش است و تا سال 2010 تعداد این بیماران 26 درصد افزایش می یابد.

همچنین آمارها از افزایش میزان استرس، افزایش احتمال ارتکاب جرم و یا خود کشی به دلیل بیکاری، بدهی وعدم تامین مناسب این افراد حکایت می کند.

این در شرایطی است که بحران مالی در این کشور از اکتبر سال گذشته شدت گرفته ، موجب بیکاری هزاران نفر از مردم این کشور شده است به طوریکه آمار بیکاران ناشی از این بحران به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار، نرخ بیکاری در انگلیس به  6.3 درصد رسیده است که از سال 1997 تاکنون بی سابقه بوده وهمچنان روبه افزایش است.  

 

کد مطلب 841901

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