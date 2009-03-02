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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

از سوی سازمان سنجش اعلام شد:

زمان و نحوه توزیع کارت آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی

زمان و نحوه توزیع کارت آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی

کارتهای ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی در صبح و بعدازظهر روز پنج ‌شنبه 22 اسفندماه از ساعت 8 صبح تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 18 در حوزه‌ های توزیع کارت توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 23 اسفند ماه در شهرستان محل توزیع کارت برگزار خواهد شد. محل حوزه امتحانی و سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمائی که به همراه کارت ورود به جلسه به داوطلب داده می ‌شود، مشخص خواهد شد.

محل‌ یا شهرستان توزیع ‌کارت ‌ورود به ‌جلسه ‌کلیه ‌داوطلبان‌ آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی بر مبنای استان محل تحصیل آنان است.

کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در آزمون‌ لازم‌ است‌ در تاریخهای ‌‌تعیین ‌‌شده‌ شخصاً برای‌ دریافت‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ مراجعه‌ کنند و شناسنامه‌ عکسدار یا کارت ملی و یا کارت‌ شناسایی‌ معتبر عکسدار که‌ حاوی‌ مشخصات‌ فردی‌ داوطلب‌ باشد را به همراه داشته باشند.

همچنین دو قطعه عکس 4 * 3 و تصویر (کپی) فیش بانکی به مبلغ 59 هزار و 500 ریال که به حساب سیبا به شماره 2178699003006 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز شده است را به همراه داشته باشند.

داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر کارت ورودی، شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و یا کارت شناسائی عکسدار معتبر، چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاکن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان سنجش این آزمون نمره منفی ندارد.

داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینا، کم بینا و ناشنوا) هستند باید با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی و توانبخشی به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در محل توزیع کارت مراجعه کنند.

کد مطلب 841902

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