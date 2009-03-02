انتقاد از عدم توانایی پاپ برای حل مشکلات داخلی کلیسا

انتقاد هانس کونگ از عدم توانایی پاپ برای حل مسائل داخلی کلیسا

متأله برجسته آلمانی و از منتقدان کلیسای کاتولیک روم و نظریه عصمت پاپی تصریح کرد: پاپ بندیکت شانزدهم منزوی است و نمی‌تواند برای رویارویی با مسائل داخلی کلیسا چون عزوبت کشیشها و کنترل باروری راه‌حلهای خلاقانه ارائه کند.

هانس کونگ متأله کاتولیک آلمانی اظهار داشت: مسئله اخیر لغو تکفیر چهار اسقف سنت‌گرا نشان دهنده تمایل پاپ برای داشتن کلیسایی خالص‌تر و کوچکتر و همچنین عدم توانایی وی برای ایجاد اصلاحات ضروری است.

اظهارات هانس کونگ طی مصاحبه 24 فوریه ( 6 اسفند ماه) با روزنامه فرانسوی لوموند ایراد شده است. وی در ادامه اضافه کرده است: کلیسا در معرض خطر تبدیل شدن به یک فرقه قرار گرفته است و بسیاری از کاتولیکها دیگر هیچ انتظاری از پاپ ندارند.

این درحالی است که آنجلو سودانو رئیس محفل کاردینالها در پاسخ هانس کونگ به رادیو واتیکان گفت که انتقادهای دوستانه حتی از زمانهای سنت پیتر و سنت پل در کلیسا رایج بوده است اما انتقادهای تلخ تنها به وحدت کلیسا صدمه می‌زد، امری که پاپ بندیکت برای تحقق آن سخت تلاش می‌کند.

هانک کونگ که مدتهاست در آلمان الهیات تدریس می‌کرد به کرات عصمت پاپی را به چالش کشیده و موضع کلیسا در رابطه با کنترل باروری عزوبت کشیشها و کلیسای مرد محور را زیر سوال برده است. در سال 1979 واتیکان حق تدریس وی را به عنوان متأله کاتولیک لغو کرد اما وظیفه وی به عنوان یک کشیش کاتولیک هنوز هم محدود نشده است.

کونگ در مصاحبه خود با لوموند رویکرد پاپ بندیکت را در رابطه با محدود کردن خود به واتیکان و سفر نکردن را با گذشته کرملین مقایسه کرده و اظهار داشته که پاپ تصور می‌کند عدم ترک واتیکان وی را از انتقادات محفوظ می‌دارد.

هانس کونگ لغو تکفیر چهار اسقفی که شورای دوم واتیکان را نپذیرفته‌اند، آن هم در پنجاهمین سالگرد این شورا رسوایی‌آور توصیف کرد.

این متأله آلمانی معتقد است که پاپ در چهار سال نخست خود نشان داده است که از جسارت کافی برخوردار نیست و نسبت به بحران عمیق کلیسا آگاهی لازم را ندارد.

وی شرکت افراد مطلقه در مراسم عشای ربانی، اصلاح موضع کلیسا در رابطه با کنترل باروری، از بین بردن قانون عزوبت کشیشان، تعیین راههای تازه انتخاب اسقفها با مشارکت کاتولیکهای محلی را به عنوان چهار پیشنهاد برای پاپ مطرح کرده است.

وی همچین تأکید کرده است که برگزاری شورای سوم واتیکان برای بررسی این مسائل برای واتیکان سودمند خواهد بود.



مسیحیان فلسطینی خواستار لغو سفر پاپ به سرزمینهای اشغالی شدند

گروهی از مسیحیان فلسطینی از پاپ بندیکت شانزدهم خواستند سفر خود به سرزمینهای اشغال شده فلسطین و نوار غزه در ماه می سال جاری میلادی را لغو کند.

یک گروه از فعالان مسیحی فلسطین طی نامه ای به پاپ بندیکت شانزدهم اظهار داشتند که این سفر می تواند چهره رژیم صهیونیستی را ارتقا بخشیده و رنج مردم فلسطین را تحت اشغال صهیونیستها دست کم بشمارد.

رهبر کاتولیکهای جهان قرار است طی روزهای 8 تا 15 می ( دهه آخر اردیبهشت سال آینده) به اردن، نوار غزه و سرزمینهای اشغال شده فلسطین سفر کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز بدون اشاره به تنشهای اخیر کاتولیکها و یهودیان، این سفر را تصدیق کرده است. پاپ ژان پل دوم در سال 2000 به سرزمین مقدس سفر کرده بود.

نیایش مسیحیان برای رفع فقر جهانی

مسیحیان بریتانیا این هفته با همکیشان خود در سراسر دنیا متحد شده و برای خاتمه فقر جهانی دعا می‌کنند.

هفته نیایش برای فقر جهانی بخشی از برنامه‌های سازمان تیرفاند است که طی آن از کلیساها خواسته شده صداهای خود را متحد کرده و خواستار کمک خداوند در مناطقی شدند که از فقر شدید، فقدان آب آشامیدنی، تبعات تغییرات جوی و نرخ بالای اچ آی وی و سایر چالشها رنج می‌برند.

متیو فراست مدیر اجرایی سازمان مسیحی تیرفاند اظهار داشت: جهان در دست ما است یا ما در دست جهان هستیم. خداوند ما را به این جهان آورده و ما را به همکاری دعوت کرده و ما می‌دانیم که او به نیایشهای ما پاسخ می‌دهد. ما می‌دانیم که دعا کردن درباره موضوعات مربوط به فقر جهانی و رویدادهای جهانی تأثیراتی در زندگی ما و دیگران خواهد داشت.

هفته نیایش برای رفع فقر جهانی با حضور فعال جوانان و برقراری اماکن ویژه‌ای برای نیایش برگزار می‌شود. تیرفاند بخشی از ائتلاف سازمانهای امدادی است که به رهبران گروه 20 گفته تنها سیاستهای عادلانه و ثبات‌پذیر می‌تواند جهان را از مرحله رکود عبور دهد. این پیام در آستانه برگزاری اجلاس گروه 20 ارسال شده است؛ رهبران گروه 20 روز دوم آوریل برای بحث درباره بحران اقتصادی جهان گردهم جمع می‌شوند.



اعتراض واتیکان به استراتژیهای سند سازمان ملل درباره مواد مخدر

در آستانه صدور سند بین‌المللی سازمان ملل درباره مخدر، واتیکان به دربرگیری "استراتژیهای کاهش ضرر هنگام استفاده از مواد مخدر" اعتراض و اعلام کرده است که اشاره به این استراتژیها رفع مانع در استفاده از مخدر محسوب می‌شود.

اعتراض واتیکان به " استراتژیهای کاهش ضرر هنگام استفاده از مواد مخدر" مناقشه‌ای سخت را میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره اتخاذ رویکرد خود نسبت به مواد مخدر به وجود آورده است.

قرار است سند جدید سازمان ملل در این رابطه روز 11 مارس (21 اسفندماه) در وین امضا شود. این درحالی است که هنوز هم میان کشورهای عضو در رابطه با دربرگیری این استراتژی‌ها در سندی که هر 10 سال یکبار صادر می‌شود توافقی صورت نگرفته است.

در این میان واتیکان بیانیه‌ای صادر و طی آن تصریح کرده است که استفاده از مواد مخدر ضد زندگی است و این استراتژی‌های کاهش ضرر هنگام استفاده از مخدر به رفع ممانعت از استفاده مخدر منتهی می‌شود. به نظر می‌رسد که دخالت آخرین دقیقه واتیکان باعث شد ایتالیا نیز از توافق کلی اتحادیه اروپا در این رابطه خارج شده و به گفتگوهایی برسر صدور این سند دامن بزند.

اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، برزیل و سایر کشورهای امریکای لاتین، استرالیا و نیوزیلند از شامل شدن استراتژیهای کاهش ضرر هنگام استفاده از مخدر حمایت کرده و آن را به تعهد خود در مبارزه با اچ آی وی نسبت می‌دهند. این درحالی است که ایالات متحده، روسیه و ژاپن با دربرگیری استراتژیهای مذکور مخالف هستند.



تأمین خدمات درمانی رایگان، وظیفه اخلاقی جوامع دینی و پزشکی

رئیس انجمن جهانی هندوها در ایالات متحده از جوامع پزشکی و دینی سراسر کشور خواست متحد شده و بنا بر وظیفه اخلاقی خود برای استفاده اقشار آسیب‌پذیر و افرادی که از بیمه درمانی برخوردار نیستند کلینیکهای درمانی رایگان بین‌ادیان افتتاح کنند.

راجان زد رئیس انجمن جهانی هندوها در ایالات متحده اظهار داشت: ما از نظر اخلاقی وظیفه داریم برای 45 میلیون نفری که در سراسر کشور از بیمه درمانی برخوردار نیستند پوشش درمانی فراهم کنیم. تا زمانی که دولت مسئله بهداشت و درمان را حل کند افراد فعال در عرصه پزشکی و نهادهای دینی باید کلینیکهای رایگانی را راه‌اندازی کرده و وقت، تسهیلات و منابع خود را برای کمک به جوامعی که در آن زندگی می‌کنند داوطلبانه ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد پزشکان، پرستاران، فعالان خدمات اجتماعی، روان شناسان و سایر فعالان پزشکی و غیر پزشکی که خواهان این امر هستند کم نیست گفت: بودجه و سرمایه این نوع فعالیتها از کمکهای مردمی تأمین می‌شود و جوامع پزشکی محلی نیز می‌توانند در این زمینه مددرسان باشند. ادیان و اخلاق به ما یاد می‌دهند به افرادی که از اقبال کمتری در زندگی برخوردار بودند کمک کنیم.

این شخصیت دینی هندو که برای اقدامات بین ادیان خود مورد تحسین مجامع و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته در ادامه اظهارات خود گفت: اگر این الگو موفق بود می‌توان آن را برای سراسر جهان اجرا کرد، چرا که خدمات درمانی از حقوق اولیه هر بشر است و ما چه به عنوان شخصیتهای دینی چه پزشکی در این رابطه از نظر اخلاقی وظایفی را برعهده داریم.



روزه داری 40 روزه پیروان کلیساهای غربی

پیروان کلیساهای غربی که از روز چهارشنبه 25 دسامبر ( 7 اسفند ماه) چهل روز به توبه، تعمق و روزه‌داری می‌پردازند، بر اساس آموزه‌ها و سنتهای دینی باید از مسائل مادی دنیا دور شده و بر امور معنوی چون نیایش، تعمق، صدقه و پرهیز تمرکز کنند.

ویلیام گیرهارد کشیش کاتولیک کلیسای سنت جوزف در شهر میلتون در ایالات متحده سه اصل نیایش، روزه و صدقه را از اصول مهم توبه و پشیمانی در ایام روزه داری توصیف کرد. نیایش به ما کمک می کند با خداوند بهتر ارتباط برقرار کرده و صدای او را بهتر بشنویم تا بدانیم اراده او چیست که این امر خود می توانند عامل تقویت ما باشد.

این کشیش کاتولیک یادآور شد: روزه داری به ما کمک می کند تسلیم خداوند شده و ضرورت این تسلیم را بشناسیم. صدقه دادن هم به ما یادآوری می کند که باید به کارهای خیریه و کمک به همسایگان خود توجه داشته باشیم.

کاتولیکها در این دوره چهل روزه از طریق اهدای اشیا و یا مبالغی به سازمانهای خیریه اصل صدقه دادن را تحقق می بخشند. امری که تمام پیروان ادیان در سنتهای دینی خود با آن آشنا شده و تنها به یک دین اختصاص ندارد، اما همواره زمانهایی در تقویم های دینی وجود دارد که به خوبی می تواند تداعی کننده این مطلب باشد. کاتولیکها متعقدند که در طول سال چندان به مراقبت از خود توجه نمی کنیم و برای این کار به زمان ویژه ای نیازمندیم، به همین دلیل این چهل روز فرصت مناسبی برای توجه به نیازهای معنوی در کنار حفظ سلامتی و روزه داری است.

کاتولیکها تنها مسیحیانی نیستند که این ایام چهل روزه توبه و پرهیز را مد نظر دارند در میان سایر مسیحیانی که در این ایام روزه دار خواهند بود می توان به متودیستها و اپیسکوپالها هم اشاره کرد، به طور کلی بسیاری از کلیساهای غربی از اصول این چهل روز پیروی می کنند.

دوره چهل روزه پرهیز و توبه مسیحیان نماد چهل روزی است که مسیح در بیابان گذراند. عدد چهل در اشارات متعددی در انجیل مشاهده می شود. مثل چهل روزی که موسی در کوه سینا با خداوند گذراند، چهل روز و شبی که حضرت الیاس برای رسیدن به کوه هروب گذراند و بارانی که خداوند در دوران نوح فراهم کرد چهل روز و شب به طول انجامید. قوم بنی اسرائیل چهل سال برای رسیدن به سرزمین موعود در سفر بودند. حضرت یوسف به شهر نینوا چهل روز وقت داد تا توبه کنند. مسیح نیز برای چهل روز روزه گرفت، به بیابان رفت و شیطان تلاش کرد او را فریب دهد. مسیح بر هر سه وسوسه شیطان عبور و پس از آن رسالت نبوت خود را آغاز کرد.

دالایی لاما برای ارائه درسهای معنوی به کانادا سفر می‌کند

دالایی لاما که دیگر شهروند افتخاری کانادا به شمار می‌رود، ماه سپتامبر برای ارائه درسهای معنوی ویژه و تأکید بر محبت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شهر کالگاری سفر می‌کند.

میزبانی رهبر معنوی بوداییان تبت براساس بیانیه دانشگاه کالگاری بر عهده این دانشگاه است. این سفر طی سی سال گذشته نخستین سفر دالایی لاما به این شهر است .

این برنده جایزه صلح نوبل طی مدت اقامت خود به عنوان سخنران اصلی در مجموعه جلسات " اکنون" که 30 سپتامبر تا 2 اکتبر برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد و به فراهم کردن بینشی برای چگونگی رشد فردی و اجتماعی می پردازد همچنین بر قدرت محبت و مسئولیت پذیری اجتماعی تأکید می کند.

در بیانیه دانشگاه کالگاری آمده است این همایش با الهام از تعهد دالایی لاما به ترویج محبت، ارتباطات نزدیک و همکاری تمرکز کرده تا نیروی بالقوه همکاری اجتماعی را مورد تأکید قرار دهد. دالایی لاما همچنین در این مجموعه همایشها جلساتی را برای مقامات شهر و نهادهای آموزشی برگزار می کند این جلسات با هدف حرکت به سوی تحول دو جانبه که برای همکاری خدمات، تحقیقات و یادگیری اجتماعی مؤثر بوده برگزار می شود.

تاکنون صحبتی از سفر دالایی لاما به شهرهای دیگر کانادا به میان نیامده است. دالایی لاما در سال 2006 به عنوان شهروند افتخاری کانادا معرفی شد که این امر موجبات خشم و اعتراض پکن را فراهم کرد.

دولت چین همواره دالایی لاما را به جدایی طلبی متهم کرده است، این در شرایطی است که دالایی لاما به کرات تصریح کرده به دنبال استقلال سیاسی تبت نیست بلکه استقلال فرهنگی این منطقه را دنبال می کند. رهبر روحانی بوداییان تبت در سال 1959 درست 9 سال پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای نظامی چین و به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد و در سال 1989 به علت پیگیری مبارزات غیر خشونت آمیز خود علیه چین موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.