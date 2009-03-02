انتقاد وزیر اقتصاد از نظام توزیع کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش طرح تحول اقتصادی در افق چشم انداز در تهران گفت: بحران اقتصادی در حال حاضر بخش های واقعی اقتصاد را در بر گرفته به نحوی که بحران مالی سال 2009 در 70 سال اخیر بی سابقه بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم رصد پدیده های اقتصادی اظهار داشت: رکود اقتصادی اتفاق افتاده با عمق و ابعاد وسیع روی برنامه ریزی ها و مسیر حرکت کشورها تاثیر گذار است.

حسینی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید در ماه های آینده دست به انتخاب های برنامه ای بزند، تصریح کرد: بیشتر برنامه های طرح تحول اقتصادی و برنامه پنجم توسعه و همچنین بودجه سال 88 در حال تدوین است.

وی از کاهش رشد اقتصادی جهان از 2/5 درصد سال 2007 به نیم درصد سال جاری سخن گفت و افزود: پیش بینی می شود رشد کشور های در حال توسعه نیز از 6/10 درصد به 5/5 درصد برسد.

وزیر امور اقتصادی بیان داشت: فضای جهان در کوتاه و میان مدت شاهد تفاوت های چشمگیر خواهد شد. در حالی که برای اقتصاد ایران نرخ رشد 8 درصدی کوتاه مدت ، میان و بلند مدت ترسیم شده است.

وی با تاکید بر توجه به واقعیت های اقتصادی کشور به صورت همزمان، خاطرنشان کرد: در تدوین سند چشم انداز باید ضمن مطالعه به واقعیت ها، قوت ها ، تهدید ها و فرصت ها توجه شود.

حسینی گفت: باید اذعان کنیم داشتن یک برنامه بلند مدت چشم انداز و آرمان به ما کمک می کند تا در تدوین معیارها و انطباق آن با اقتصاد روشن تر عمل کنیم.

به گفته وزیر اقتصاد سند چشم انداز در حال حاضر تبدیل به یک ابلاغیه شده ولی یک نکته مهم این است که باید روندهای گذشته نیز در نظر گرفته شود.

حسینی افزود: طی دو دهه گذشته رشد متوسط کشور 4 درصد بوده و در این ارتباط نرخ بیکاری نیز با نوسانات فراوان در سطح 10 درصد بوده است.

وی با اعلام نوسان نرخ تورم از وجود 50 درصد تا حداقل 10 درصد در دو دهه اخیر تصریح کرد: در این مدت ضریب جینی در 4 دهم درصد بوده است.

حسینی افزود: در حال حاضر ترغیب، نقش و سهم نهادهای بازار و دولت باید در اقتصاد مشخص شود به نحوی که سیاست های اصل 44 این موضوع را هدف قرار داده است.

وی از مشکلات اقتصاد ایران به پایین بودن عملکردها و ترکیب نامناسب نهادهای مالی اشاره کرد و افزود: تحول در ساختارها و نظام های کلیدی موضوع اصلی طرح تحول اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نظام توزیع کشور انتقاد کرد و بیان داشت: با وجود میلیاردها دلار یارانه آشکار و پنهان باز هم یارانه ها به هدف های اصلی اصابت نمی کند.

حسینی اصلاح نظام مالیات ها، بانک ها، یارانه ها، گمرکات و ارزش گذاری پول و همچنین توجه به بهره وری را از مصادیق دیگر طرح تحول اقتصادی اعلام کرد .

وی در پایان سخنانش از اقتصاد دانان خواست نقدها را در چارچوب اقتصاد انجام دهند و از رفتن به حاشیه و طرح مسائل به صورت سیاسی، بپرهیزند.