پنجمین دور گفتگوهای ملی لبنان امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز به سفر دور روزه خود عمان پایان می دهد و بعد از آن ریاست گفتگوهای ملی را در کاخ بعبدا برعهده می گیرد.

همچنین در نشست امروز فواد سنیوره نخست وزیر لبنان به علت حضور در کنفرانس بین المللی بازسازی غزه که در شرم الشیخ برگزار می شود، نمی تواند در گفتگوهای ملی شرکت کند.

به گفته منابعی در کاخ بعبدا، رئیس جمهوری لبنان نشست امروز را با تاکید بر ایجاد توافق داخلی در این کشور آغاز می کند و در عین حال بر ضرورت شفاف سازی فضای داخلی لبنان به منظور حل مشکلات کنونی تاکید خواهد کرد.

همچنین منابع آگاه بعید ندانستند که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تصور خود را از استراتژی دفاعی در صورت به وجود آمدن فرصتی مناسب در نشست امروز ارائه کند.

پیش بینی می شود که جلسه بعدی گفتگوهای ملی لبنان به اوایل ماه آوریل آتی موکول شود.

آخرین جلسه گفتگوها با نظارت میشل سلیمان در 22 دسامبر( دوم دی ماه) برگزار شد؛ برخی از شرکت کنندگان درجلسات گذشته، دیدگاههای خود را درباره استراتژی دفاعی بیان کردند و در آخرین جلسه تصمیم گرفته شد کمیته کارشناسان برای بررسی طرحها تشکیل شود.



جلسات گفتگوی ملی لبنان از 16 سپتامبر 2008 (26 شهریور) با مشارکت شخصیتهایی که سال 2006 درکنفرانس گفتگوها با نظارت نبیه بری رئیس پارلمان شرکت کرده بودند، از سرگرفته شد که شرکت کنندگان درباره مسائل متعددی به استثنای استراتژی دفاعی به توافق دست یافته بودند.