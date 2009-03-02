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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

در جلسه شب گذشته ؛

راهکارها و موانع تحقق اصول چهارگانه سیاست راهبردی اصولگرایان بررسی شد

راهکارها و موانع تحقق اصول چهارگانه سیاست راهبردی اصولگرایان بررسی شد

شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در جلسه شب گذشته خود ضمن تحلیل شرایط سیاسی روز با نگاه به مقوله انتخابات پیش رو، راهکارها و موانع تحقق اصول چهارگانه سیاست راهبردی اصولگرایان را بررسی کرد.

امیرمقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درجلسه شب گذشته جامعه بر توجه به این اصول چهارگانه که شامل حضور حداکثری مردم در انتخابات ، پیروزی اصولگرایان ، تقویت وحدت ملی حول محور منافع ملی و تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد است ، تاکید شد.

وی افزود: نکته مهم دیگری که در جلسه شب گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد و تلاش برای انجام همه گونه اقدامات با نگاه به الزامات و تحقق این اصول چهارگانه بود. 

مقدم گفت: در این جلسه همچنین بر حاکمیت اخلاق در رقابت های انتخاباتی توسط فعالان سیاسی و ستادهای انتخاباتی تاکید شد.

کد مطلب 841907

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