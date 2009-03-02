راهکارها و موانع تحقق اصول چهارگانه سیاست راهبردی اصولگرایان بررسی شد

امیرمقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درجلسه شب گذشته جامعه بر توجه به این اصول چهارگانه که شامل حضور حداکثری مردم در انتخابات ، پیروزی اصولگرایان ، تقویت وحدت ملی حول محور منافع ملی و تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد است ، تاکید شد.

وی افزود: نکته مهم دیگری که در جلسه شب گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد و تلاش برای انجام همه گونه اقدامات با نگاه به الزامات و تحقق این اصول چهارگانه بود.

مقدم گفت: در این جلسه همچنین بر حاکمیت اخلاق در رقابت های انتخاباتی توسط فعالان سیاسی و ستادهای انتخاباتی تاکید شد.