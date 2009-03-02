پرداخت نقدی 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم امروز در همایش طرح تحول اقتصادی در افق چشم انداز در تهران گفت: دولت و مجلس در طرح تحول اقتصادی اصلاح ساختار اصلاح نظام گمرکی و بانکی، نظام توزیع کالا و همچنین خدمات و سیستم پولی کشور را هدف گذاری کرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مواردی که دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها دنبال می کند مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی است به نحوی که میزان استفاده از انرژی در کشور بسیار بالا است.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت حمل و نقل و سوخت در کشور انتقاد کرد و افزود: به دلیل ارزان بودن سوخت وضعیت آن را اصلاح نمی کنیم به نحوی که هم اکنون کامیون های با عمر 40 سال در هر 100 کیلومتر 60 لیتر گازوییل مصرف می کنند.

وی ادامه داد: مصرف بنزین در کشور هم اکنون 12 لیتر در هر 100 کیلومتر است که این مقوله نیز مانند صنایع دیگر از جمله فولاد و پتروشیمی نیاز به اصلاح دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها را اختصاص یارانه به کسانی که مستحق دریافت هستند، اعلام کرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: دولت در طرح هدفمند کردن یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی را 3 ساله در نظر گرفته که مجلس آن را به 5 تا 6 سال تغییر داده است.

وی تغییر پرداخت یارانه به دهک های جامعه از سوی مجلس را از دیگر موارد تغییر لایحه هدفمند کردن یارانه ها دانست و افزود: دولت پرداخت یارانه به 7 دهک را هدف گذاری کرد که مجلس آن را به 5 دهک تغییر داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس معتقد است 50 درصد از درآمدهای دولت باید نقدی پرداخت شود که در این ارتباط 30 درصد برای اصلاح ساختار تولید و حفظ اشتغال و 20 درصد آخر نیز برای مواردی که مورد نیاز دولت است.

به گزارش مهر، در لایحه دولت برای هدفمندشدن یارانه ها سهم مردم از اصلاح قیمت حاملهای انرژی 60 درصد تعیین شده است.

مصباحی مقدم گفت: نحوه تدوین تغییر پرداخت یارانه ها توسط دولت به نحوی است که از آستانه تحمل مردم بالاتر است که مجلس این مسئله را مورد اصلاح و بازنگری قرار داده است.