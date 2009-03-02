درگیری های اخیر سودان 160 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این درگیریها که در جنوب سودان و میان شبه نظامیان و نیروهای دولتی درجریان است ده ها نفر از شهروندان سودانی نیز کشته شدند.

این درگیریها که در 654 کیلومتری جنوب خارطوم در جریان است در پی ورود ژنرال "جبرئیل تانگ گینی" یکی از فرماندهان ارتش سودان که گفته می شود در درگیریهای خونین سال 2006 این منطقه نقشی فعال را داشته آغاز شد.

این در حالی است که 10 هزار صلحبان سازمان ملل در این منطقه حضور دارند.

درگیریها در سودان از دو دهه قبل آغاز شده و تا کنون دو میلیون کشته بر جای گذاشته است.

در همین ارتباط، رئیس جمهوری سودان با هشدار درباره تلاشها برای استعمار مجدد کشورش خواستار افزایش همبستگی و انسجام داخلی در برابر چالشهای پیش رو شد.

"عمر حسن البشیر" در سخنانی در کنگره عمومی حزب امت در خارطوم بر ضرورت افزایش همبستگی و انسجام در جبهه داخلی برای مقابله با چالشهای پیش روی سودان تاکید کرد.

البشیر بارها غرب و در راس آن آمریکا را به دخالت در امور داخلی کشورش و تلاش برای برهم ثبات و امنیت آن از راه حمایت از گروههای شورشی و جدایی طلب به ویژه در دارفور متهم کرده است.