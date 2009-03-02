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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

"یک گزارش واقعی" تدوین همزمان می‌شود

"یک گزارش واقعی" تدوین همزمان می‌شود

فیلم سینمایی "یک گزارش واقعی" به کارگردانی داریوش فرهنگ که اکنون در مرحله فیلمبرداری قرار دارد، همزمان در حال تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم از نیمه گذشته و گروه این روزها مشغول گرفتن سکانس نهایی در منطقه کن هستند که تمام بازیگران اصلی نیز در آن حضور دارند. سعید شاهسواری نیز همزمان "یک گزارش واقعی" را تدوین می‌کند.



کامبیز دیرباز در صحنه‌ای از "یک گزارش واقعی"

این تجربه سینمایی فرهنگ پس از فیلم "رز زرد" است و در آن بجز خود او بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، مهرداد ضیایی، کورش سلیمانی، گلاره عباسی، رحیم نوروزی و جمشید مشایخی حضور دارند. "یک گزارش واقعی" وقایع‌نگاری سه سال از زندگی دو رفیق قدیمی است که به دور از انتظار رو در روی هم قرار می‌گیرند.

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و تدوینگر: سعید شاهسواری، تهیه‌کننده: منوچهر شاهسواری، مدیر فیلمبرداری : مرتضی پورصمدی، صدابردار: ناصر شکوهی‌نیا، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، طراح گریم: الهام صالحی، آهنگساز: کیوان جهانشاهی، مدیر تولید: محمدحسین شهباززاده، عکاس: مهدی دلخواسته و روابط عمومی: علی ظهوری راد.

 این فیلم از دهم بهمن کلید خورد و فیلمبرداری در لوکیشن‌هایی در تهران، لواسان، کن و دریاچه قم انجام شد.

"یک گزارش واقعی" دهمین فیلم بلند سینمایی فرهنگ در مقام کارگردان است و وی پیش از این آثاری چون "تکیه برباد"، "روانی"، "شب‌های تهران"، "دیپلمات" و... را در کارنامه خود ثبت کرده است.

کد مطلب 841914

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