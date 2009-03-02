کامران صاحب‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از عملکرد تیم والیبال پیکان در فصل جاری مسابقات باشگاه‌های کشور اظهارداشت: این تیم از هر نظر مستحقق قهرمانی بود. خوشحالم از اینکه قهرمانی والیبالیست‌های ما بسیار زودتر از موعد مقرر به دست آمد.

وی به عوامل موثر در موفقیت‌های متوالی تیم والیبال اشاره کرد و تصریح کرد: به هر حال پیکان مهره‌های ارزشمند و در عین حال مصممی در اختیار دارد. البته بازیکنان قابل قبول دیگر تیم‌ها کم نیستند اما مهم اینجاست که بازیکنان پیکان به لحاظ ویژگی‌های فنی درکنار یکدیگر ترکیب ایده‌آلی را ایجاد می‎کنند. ترکیبی که با اراده و برای رسیدن به یک نقطه مشترک تلاش می‎کند. هدف‎های فردی در تیم ما معنایی ندارد.

مدیرعامل باشگاه پیکان تاکید کرد: همه این‎ها به خاطر حضور فردی به نام مصطفی کارخانه در کادر فنی تیم والیبال است. این تدابیر مصطفی کارخانه است که باعث شکل‌گیری ترکیب همه کاره در تیم شده است. شاید اگر سلیقه کارخانه را در چیدمان بازیکنان نبود نمی‌توانستیم به این روز و این قهرمانی زودهنگام برسیم. کارخانه نقش محوری در والیبال باشگاه دارد.

صاحب‌پناه در ادامه با بیان اینکه تیم والیبال پیکان باید از هم اینک به مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا بیندیشد، خاطرنشان کرد: می‎خواهیم با مصطفی کارخانه به قهرمانی دوباره‎ای در آسیا برسیم. باشگاه پیکان نمی‎خواهد این مربی را از دست بدهد. او عضوی از باشگاه پیکان است.

برای قهرمانی پیکان چه پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؟

مدیرعامل باشگاه پیکان این سوال خبرنگار مهر را اینچنین پاسخ داد: به هرحال این قهرمانی گرچه در برنامه‌های پیش‌بینی شده بود و برای آن بودجه زیادی صرف شده بود، اما ارزشمند و قابل تقدیر است. پیشنهاد خود را برای اهدا پاداش ویژه به بازیکنان و مربیان در هیئت مدیره مطرح می‎کنیم تا در صورت تصویب اقدام کنیم.