پرسپولیس در اندیشه عبور از مقاومت / رویارویی برادران پیروانی در آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس با دو تساوی مقابل برق شیراز و سپاهان اصفهان، شانس قهرمانی در لیگ برتر را تا حد بسیار زیادی از دست داد. شاید این تیم هنوز روی کاغذ شانسی برای دستیابی به دومین قهرمانی پی در پی داشته باشد اما مگر استقلال و ذوب آهن حریص، به این تیم اجازه می‌دهند به جام هشتم فکر کند؟ این دو تیم برای آنکه پرسپولیس را عملا از کورس خارج کنند فقط هفت و هشت امتیاز می‌خواهند که دستیابی به آن برای دو تیمی که متوسط در هر بازی 96/1 گرفته‌اند در پنج بازی پیش رو غیرممکن نیست.

فردا پرسپولیس پس از دو بازی خارج از خانه به آزادی باز می‌گردد تا شاید در مصاف با مقاومت امتیازات از دست رفته را جبران کند. پرسپولیس که سپاهان، مس کرمان و صبای قم را در یک قدمی اش می‌بیند برای تثبیت جایگاه خود در رده سوم جدول باید فردا مقاومت را شکست دهد و سومین تیم لیگ برتری باشد که از امتیاز 50 می‌گذرد.

این دیدار رویارویی دو بردار فوتبالی به نام های غلامحسین و افشین پیروانی است. دو مربی که در تیم های مقاومت و پرسپولیس فعالیت می کنند و یکی سرمربی است و دیگری مربی و دستیار وینگادا.

پرسپولیس فردا رحمان رضایی را به علت محرومیت و علیرضا محمد، حمید علی عسگر و ایوان پترویچ را به علت مصدومیت به همراه نخواهد داشت. احتمال حضور علی کریمی نیز در دیدار برابر مقاومت کمرنگ است.

اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 13/12/87

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: فغانی، کمک‌ها: یزدانی و امینی، داور چهارم: خرمیان، ناظر داوری: جلال مرادی

* پرسپولیس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

داور: قهرمانی، کمک‌ها: فرح نیا و فریمانی، داور چهارم: ساعدی، ناظر داوری: جعفری

چهارشنبه - 14/12/87

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: صالحی، کمک‌ها: قراملکی و نقوی، داور چهارم: مهدوی، ناظر داوری: اصفهانیان

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: ممبینی، کمک‌ها: رفعتی و احمدی، داور چهارم: خداپرست، ناظر داوری: خوشخوان

* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: باغبان، کمک‌ها: صادق نوری و صفا، داور چهارم: شیخی، ناظر داوری: عسگری

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: افشاریان، کمک‌ها: فروغی و داوری، داور چهارم: نوری، ناظر داوری: بهروان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: ترکی، کمک‌ها: سخندان و کریمی، داور چهارم: واحدی، ناظر داوری: فلاح

* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: حق وردی، کمک‌ها: ابوالفضلی و عباسی، داور چهارم: جابری، ناظر داوری: بک پور

* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: مهرپیشه، کمک‌ها: معتمدی و داوودزاده، داور چهارم: شهریارپناه، ناظر داوری: شریفی

جدول رده بندی لیگ برتر