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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۵

تقاطعهای مشهد به لامپ LED مجهز می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: در راستای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی برق، تقاطعهای فرماندهی شهر مشهد به لامپ کم مصرف LED مجهز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل اداره کل راه و ترابری استان افزود: این پروژه به منظور افزایش دید لامپها اجرا می شود و به تدریج لامپهای کم مصرف در کلیه تقاطع های شهر مشهد جایگزین لامپ های فعلی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد ادامه داد: تاکنون 15 تقاطع و میدان در شهر مشهد به لامپ LED مجهز شده اند و عملیات تعویض لامپهای LED با لامپهای قدیمی در سطح شهر تا تعویض همه لامپهای فعلی ادامه خواهد یافت.

امامی افزایش دید در هنگام رانندگی، کاهش احتمال وقوع تصادف و دوام بیشتر لامپ ها و کاه مصرف انرژی را از جمله مزایای استفاده  از لامپهای LED عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 130 تقاطع فرماندهی و زمان ثابت و 320 تقاطع به صورت چشمک زن در سطح شهر مشهد وجود دارد.
 
معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی نیز در این نشست از نصب چهار تابلو پیام متغیر خبری در جاده‌های استان خبر داد و افزود: این تابلوها در راستای اطلاع‌رسانی از وضعیت محورهای استان و ارائه توصیه های ضروری ایمنی و به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد برای مسافران و رانندگانی که در جاده های خراسان رضوی در حال تردد هستند، در چهار محور استان نصب شده است.

ابراهیم صنیعی اظهار داشت: رانندگان می توانند با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط این تابلوها به موقع انتخاب مسیر کرده و نکات ضروری ایمنی را اعمال کنند تا با امنیت خاطر هر چه بیشتر سفر نمایند.

وی هزینه تهیه و نصب این تابلوها را دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد و خاطر نشان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده محورهای  استان به 28 تابلو پیام متغیر خبری نیازمند است که به مرور خریداری و نصب خواهد شد.

کد مطلب 841926

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