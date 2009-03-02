تقاطعهای مشهد به لامپ LED مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل اداره کل راه و ترابری استان افزود: این پروژه به منظور افزایش دید لامپها اجرا می شود و به تدریج لامپهای کم مصرف در کلیه تقاطع های شهر مشهد جایگزین لامپ های فعلی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد ادامه داد: تاکنون 15 تقاطع و میدان در شهر مشهد به لامپ LED مجهز شده اند و عملیات تعویض لامپهای LED با لامپهای قدیمی در سطح شهر تا تعویض همه لامپهای فعلی ادامه خواهد یافت.

امامی افزایش دید در هنگام رانندگی، کاهش احتمال وقوع تصادف و دوام بیشتر لامپ ها و کاه مصرف انرژی را از جمله مزایای استفاده از لامپهای LED عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 130 تقاطع فرماندهی و زمان ثابت و 320 تقاطع به صورت چشمک زن در سطح شهر مشهد وجود دارد.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی نیز در این نشست از نصب چهار تابلو پیام متغیر خبری در جاده‌های استان خبر داد و افزود: این تابلوها در راستای اطلاع‌رسانی از وضعیت محورهای استان و ارائه توصیه های ضروری ایمنی و به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد برای مسافران و رانندگانی که در جاده های خراسان رضوی در حال تردد هستند، در چهار محور استان نصب شده است.

ابراهیم صنیعی اظهار داشت: رانندگان می توانند با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط این تابلوها به موقع انتخاب مسیر کرده و نکات ضروری ایمنی را اعمال کنند تا با امنیت خاطر هر چه بیشتر سفر نمایند.

وی هزینه تهیه و نصب این تابلوها را دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد و خاطر نشان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده محورهای استان به 28 تابلو پیام متغیر خبری نیازمند است که به مرور خریداری و نصب خواهد شد.