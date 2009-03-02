تصویب قطعنامه دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه دومین اجلاس وزرای بهداشت عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در سالن همایشهای بین المللی صداو سیما برگزار می شود با بیان اینکه با حضور نمایندگان کشورهای مختلف اسلامی در نخستین روز اجلاس تهران، پیشنهادات علمی برای رسیدگی به موضوعات و مسایل بهداشتی از طریق چشم انداز بهداشتی سازمان کنفرانس اسلامی ارایه و جمع بندی می‌شود افزود: در دومین روز از این اجلاس پیش ‌نویس قطعنامه تهیه و در سومین روز آن به تصویب وزرای بهداشت می ‌رسد.

وی با اشاره به استقبال خوب کشورهای اسلامی از اجلاس دوم در تهران گفت: در این اجلاس روند اجرا و پیشرفت طرحهای مربوطه در خصوص تصمیمات و توصیه‌های به عمل آمده در نخستین اجلاس وزرای بهداشت سازمان کنفرانس اسلامی که در کوالالامپور برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار می ‌گیرد.

لنکرانی موضوع اصلی دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اسلامی در تهران را عدالت در سلامت برشمرد و افزود: برگزاری این اجلاسها در نهادینه شدن همکاریهای بین کشورهای اسلامی سودمند باشد.

به گفته وزیر بهداشت پیش‌ بینی دبیرخانه ‌ای با مسئولیت پیگیری مصوبات از اقدامات موثر در نهادینه کردن همکاریهای بخش سلامت است.

وی از دیگر مباحث مورد بررسی در اجلاس تهران را اولویتهای بخش سلامت در کشورهای مختلف برشمرد و افزود: با توجه به بحران مالی برخی کشورها به علت وابستگی اقتصادی به غرب، این موضوع حائز اهمیت است.

به گفته لنکرانی در این اجلاس تلاش می‌ شود که بخش سلامت کشورهایی با بحران مالی کمتر آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها خواستار استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران در این زمینه هستند گفت: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نیز جزو مطالب مهمی است که در دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیگیری می‌شود.

لنکرانی مهمترین دستاوردهای نخستین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اسلامی در کوالالامپور در سال 2007 میلادی را قرارگیری موضوع سلامت در دستور کار اجلاس روسای کشورهای اسلامی دانست و یادآورشد: در اجلاس تهران ضمن پیگیری مصوبات اجلاس پیشین در ضمن جهش دیگری در این راستا به شمار می‌رود.