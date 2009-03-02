قهرمانی تیم ووشو ایران در مسابقات بین المللی هنک کنگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب ووشو "تای چی چوان " ایران که به نمایندگی از ایران در دومین دوره رقابتهای بین المللی هنگ کنگ با کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنز بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستاد .

در این رقابتها که طی روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری در هنگ کنگ برگزار شد تیم منتخب تای چی چوان ایران با 7 مدال در رده آقایان و 10 مدال در بخش بانوان با اقتدار عنوان نخست مسابقات را از آن خود کرد .

مدالهای تیم اعزامی ایران در بخش مردان در بخش اجرای فرم حسین داداشی 2 مدال طلا ، رمضان آگاهی 2 مدال طلا و نقره ، سید حامد کاتوزی 2 مدال نقره و مدال برنز ، همچنین در بخش بانوان و اجرای فرم شکوفه دیوانی 2 مدال طلا ، فریبا عشرت آبادی 1مدال نقره ، سهیلا محمد علیزاده 2 مدال نقره و برنز ، مینا دهدشتی 2 مدال برنز، فرزانه داوری 1 مدال برنز ، مهرزاد شکری 2 مدال طلا به دست آمد.

تیم منتخب تای چی چوان کشورمان در روز اول این رقابتها در بخش اجرای فرم گروهی نیز به مقام قهرمانی رسیده بود. در پایان این مسابقات ضمن اهدای جوایز ویژه، کاپ قهرمانی در حضور نایب رئیس و دبیر انجمن ووشو هنگ کنگ به حسین داداشی مسوول سبک تای چی چوان و رئیس کمیته فنی فدراسیون ایران و غرب آسیا اهدا شد.