بورس کشورهای آسیایی سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تداوم بحران مالی در آمریکا و وابستگی کشورهای بزرگ اقتصادی آسیا به اقتصاد آمریکا موجب شد تا بورس این کشورها به شدت سقوط کند.

در معاملات امروز صبح بازار جهانی بورس، شاخص سهام " نیکی " ژاپن با 4.2 درصد کاهش و شاخص سهام " هنگ سنگ" هنگ کنگ با 3.8 درصد کاهش بیشترین کاهش را به خود نسبت دادند.همچنین سهام شرکت های اتومبیل سازی چین در معاملات امروز به شدت کاهش پیدا کرد.

این در حالی است که وابستگی به بازارهای آمریکا باعث شده است که میزان صادرات این کشورها به شدت کاهش پیدا کند و اقتصاد آنها را با چالشهای جدی روبرو کند به طوریکه هفته گذشته، مقامات ژاپنی از کسری 6.8 میلیارد پوندی و کاهش 46 درصدی صادرات این کشور در ماه ژانویه گذشته خبر دادند که بزرگترین بحران مالی 35 سال اخیر این کشور را رقم زد.