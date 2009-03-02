رکود اقتصادی عامل شکاف در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی در این باره نوشت : سخت ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم نگرانیهایی را درباره افزایش تشنج در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب درخواست کمک دولتهای اروپای شرقی و میانه برای هماهنگی با آنها و همچنین تصمیم کمک رئیس جمهوری فرانسه به صنعت خودرو در این اتحادیه که مورد استقبال چندانی قرار نگرفت را عامل نگرانی برای افزایش مناقشات در اتحادیه اروپا ارزیابی کرد.

نویسنده در توضیح این مطلب اظهار داشت : روسای دولتهای اروپایی قرار بود در نشست روز گذشته خود در بروکسل شکافهای عمیق بین شرکای فقیر و غنی در این اتحادیه را کاهش دهند. این در حالی است که قبل از این نشست نه کشور از دولتهای اروپای شرقی از قدرتهای اقتصادی این اتحادیه از جمله آلمان و فرانسه تقاضای هماهنگی و حمایت بیشتر را کردند.

این در حالی است که کشورهایی از جمله اسلواکی و ایسلند چنین تقاضایی را رد کرده و کمک ویژه به این کشورها را ضروری ندانستند.

تاگس اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه کارشناسان تنها برای قدرت بزرگ اقتصادی در اروپا یعنی آلمان در سال آینده یک سقوط اقتصادی تا پنج درصد را پیش بینی می کنند، اظهار داشت : در این میان یکی از وزرای لهستان درباره جدایی و انشقاق جدید در اتحادیه اروپا به واسطه بحران اقتصادی هشدار داد و در گفتگو با خبرگزاری آلمان اظهار داشت : ما نباید در چنین شرایطی دو دستگی در بین اعضا ایجاد کنیم.

تاگس اشپیگل در بخش دیگری از این گزارش به اختلافات و مشاجره ها بین رئیس دوره ای اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری فرانسه در زمینه مدیریت بحران در چنین شرایطی اشاره کرد و نوشت : بحران به خصوص در اروپای شرقی در این میان مقیاس نگران کننده ای دارد. این در حالی است که به نوشته این روزنامه آلمانی در بسیاری از برنامه های حمایتی اقتصادی بزرگ، کشورهای اروپایی کوچکتر احساس رقابت ناعادلانه و غیر منصفانه در این راستا را دارند.