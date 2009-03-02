اتصال 100 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تبادل تفاهمنامه طرح اتصال مدارس و اداره‌های آموزش و پرورش به شبکه ملی اینترنت در وزارت آموزش و پرورش با حضور معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمع دیگری از مسئولان این وزارتخانه برگزار شد.

علیرضا علی‌احمدی با اعلام این خبر افزود: این طرح در سه فاز اجرا می شود که در فاز اول 20 هزار مدرسه، در فاز دوم 30 هزار و در سومین فاز 50 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت متصل می شوند.

وی با اشاره به برآورد مالی این طرح اظهار داشت: در فاز اول این طرح باید 200 میلیارد ریال هزینه شود که 50 درصد آن را وزارت ارتباطات و 50 درصد باقی مانده را وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبارات جاری هزینه می کند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه این طرح از سال آینده آغاز می شود، گفت: به دنبال امضای تفاهمنامه بین دو وزارتخانه 20 طرح کلان در مدارس و ادارات پیاده می شود.

علی احمدی افزود: راه اندازی سامانه آماری، برنامه ریزی و کنترل فرآیند آموزشی تحت پوشش شبکه ملی اینترنت، ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی مدارس و ادارات آموزش و پرورش، آموزش مجازی قرآن، راه اندازی پورتال مدارس و ادارات آموزش و پرورش خارج از کشور و ایجاد نشریه الکترونیکی برای آنها از جمله این 20 طرح کلان است.

وی راه اندازی وبسایت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و سامانه خرید خودروی فرهنگیان را از دیگر مزایای این طرح کلان خواند و گفت: همچنین سامانه اینترنتی نهضت سواد آموزی نیز طی این طرح اففتاح می شود تا آموزشیاران نهضت سواد آموزی بتوانند از طریق آن و به صورت غیر حضوری آموزش های ضمن خدمت را فرا گیرند.

وزیر آموزش و پرورش از رونمایی 30 عنوان درس الکترونیکی طی این طرح خبر داد و اظهار داشت: این کتابها در محیط چند رسانه ای تالیف می شوند که به زودی رونمایی می شود.

علی‌احمدی با اعلام اینکه وبلاگ شخصی خود را نیز در این طرح راه‌اندازی خواهد کرد افزود: سامانه خیرین مدرسه‌ساز، پرتال مشاوران جوان، مسابقه برنامه‌نویسی دانش‌آموزان با همکاری دانشگاه شریف از دیگر برنامه‌های مشترک آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات خواهد بود.