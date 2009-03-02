نوازندگی پیانو با چهاردست و دو توپ پینگ پنگ

به گزارش خبرنگارمهر، مدیر برنامه شبهای طلایی با اعلام این خبر در نشست خبری که صبح امروز با حضور نوازندگان آلمانی (مارسل و استیفان) و میلاد عمرانلو سرپرست گروه موسیقی کرآوازی تهران در تالار وحدت برگزار شد گفت : مجموع این کنسرتها در سه شب و دو قسمت برگزار می شود به این ترتیب که در بخش نخست گروههای ایرانی اجرای برنامه دارند وبخش دوم به اجرای نوازندگان آلمانی اختصاص دارد.

وی در ادامه افزود : دوئت پیانو بهاره کمائی و صفا شهیدی نخستین اجرای گروههای ایرانی در قسمت اول است که امشب برگزار می شود و در قسمت دوم نیز دوئت پیانو گروه آلمانی اجرا می شود، گروه کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو دومین گروه ایرانی است که در دومین شب کنسرت می دهند و درشب آخر هم کنسرت دوئت پیانوبه همراه ویولن به نوازندگی محمدرضا ظریف و علی جعفری پویان برگزار می شود.

ظریف در ادامه با معرفی نوازندگان آلمانی گفت : دعوت ازاین دو هنرمند آلمانی از یک سال پیش با مشارکت بنیاد رودکی آغاز شد و طبق صحبت های انجام شده قرار شد پس از شناسایی هنرمندان صاحب سبک خارجی هریک از آنها را برای اجرا به ایران دعوت کنیم و این صحبت با خرید دو پیانو خوب به لحاظ کیفی توسط بیناد جدی تر شد چراکه در حال حاضر این امکان را داریم که با دو پیانو درجه اول در دنیا اجرای برنامه داشته باشیم برهمین اساس طی تحقیق فراوان دو نوازنده برجسته پیانو استفان و مارسل آلمانی را که جز بزرگترین نوازاندگان پیانو هستند و در سال 2008 مقام اول در حوزه دوئت نوازی را کسب کردند دعوت کردیم تا برای اجرای به ایران بیایند.

پس از پایان صحبت های مدیر برگزاری کنسرت شبهای طلایی ،مارسل یکی از نوزانده های پیانو آلمانی به سبک اجرای این دوئت اشاره کرد وگفت : هفت قطعه از آثار بزرگان موسیقی کلاسیک را روی یک پیانو با چهاردست به سبک موسیقی پاپ و جاز با وسایلی چون توپ پینگ پنگ و سیم پیانو وهمچنین جلوه های ویژه نمایشی روی پرده اجرا می کنیم و در ادامه یک قطعه ای را برای هدیه به ایرانیان آماده کردیم که برای اولین بار در ایران اجرا می کنیم.

وی در ادامه افزود : سابقه فعالیت من و استیفان به سیزده سال پیش برمی گردد که در گروهی به نام چهاردستی کار می کردیم و به تدریج این کار را گسترش دادیم و شیوه های نمایشی با جلوه های ویژه را به آن اضافه کردیم.

بهاره کمائی سرپرست دوئت پیانو پس از پایان صحبت های این نوازنده آلمانی به چگونگی اجرای این دوئت اشاره کرد و گفت : من و آقای شهیدی از 6 سال پیش فعالیت خود را آغاز کردیم و اجرای امشب پنجمین اجرای دوئت نوازی پیانو است در این اجرا ابتدا یک قطعه در سه بخش از آنتوان ارسکی و در ادامه یک قطعه از رولنداوتیک آهنگساز معاصر اتریشی که تلفیقی از موسیقی جاز و کلاسیک است را اجرا می کنیم و پس از آن دو قطعه سلو از مندلسون و دورژاک اجرا می کنیم و در پایان هم یک قطعه از حشمت سنجری که برای دو پیانو نوشته شده است را روی صحنه می بریم .

میلادعمرانلو رهبر گروه کر آوازی تهران در ادامه به کم و کیف اجرای این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : مجموع قطعات این گروه در 13 قطعه سه دقیقه ای خلاصه می شود که قطعات پرواز زنبور عسل، رقص شمشیر،قطعه سویل از روسینی و چند قطعه دیگر از باخ و لوریس چکناواریان از جمله قطعات این اجرا است.

وی در پایان به تفاوت های این گروه کر با سایر گروه فعال کر در ایران اشاره کرد و گفت : هریک از اعضای گروه کر آوازی تهران نقش یک ساز را بازی می کنند و آثاری که ارائه می شود برای یک ساز خاص نوشته نشده بلکه برای یک ارکسترسمفونیک نوشته شده که به صورت کر اجرا می شود.