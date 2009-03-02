سید سلمان نورآذر خشکناب در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مواضع مدیریت این دانشگاه گفت: طبق ضابطه عمل می کنیم. تمام جزئیات کار بنده روشن است و دانشجویان به جای تهمت یا جمع آوری امضا و تهیه طومار می توانند به بازرسی شکایت کنند و بازرسی نیز به شکایت آنها رسیدگی می کند.

رئیس دانشگاه تفرش درباره مشکلات صنفی این دانشگاه گفت: البته دانشجویان علاقمند هستند از امکانات بیشتری برخوردار باشند اما باید توجه داشته باشیم که تعداد دانشجویان دانشگاه تفرش در شهریور ماه 85 برابر 300 نفر بوده اما در حال حاضر به 2 هزار نفر رسیده است. یا باید به توسعه دانشگاه و افزایش تعداد دانشجویان فکر کنیم و یا اینکه دست روی دست بگذاریم و دانشگاه را توسعه ندهیم.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله 8 ماه از سال مالی عقب هستیم. بودجه سال 88 دانشگاه بر اساس تعداد دانشجویانی که از مهر 88 در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند محاسبه نمی شود بلکه بر اساس تعداد دانشجویان سال 87 بسته می شود این درحالی است که تعداد دانشجویان دانشگاه تفرش در سال 88 خیلی بیشتر است بنابراین معلوم است که یک سری کمبودهایی نیز در امور دانشگاه پدید می آید.

رئیس دانشگاه تفرش درباره امور فرهنگی این دانشگاه نیز به مهر گفت: کار فرهنگی نبوده که بر روی زمین مانده باشد و انجام نداده باشیم. برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه تفرش اجرا شد. همچنین کنگره طنین عاشورا در شعر انقلاب با حضور شاعران برجسته کشور برگزار شد.

نورآذر خشکناب با بیان اینکه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی 50 میلیون تومان برای امور فرهنگی دانشگاه تفرش اختصاص داده است، گفت: 6 میلیون تومان از این 50 میلیون تومان برای برگزاری کنگره طنین عاشورا در شعر انقلاب هزینه شد و بقیه این مبلغ نیز برای برنامه های فرهنگی که خود دانشجویان پیشنهاد داده بودند اختصاص یافت. این درحالیست که برخی بیانیه هایی با عنوان "50 میلیون به کام!" در میان دانشجویان پخش کرده اند یعنی تهمت زدند که این مبلغ توسط مدیریت دانشگاه مصرف شده است.

وی با بیان اینکه عواملی در میان دانشجویان در حال سیاسی کاری هستند، گفت: برخی با فضاسازی خواستار عزل بی قید و شرط رئیس دانشگاه شده اند. از هیچ کسی واهمه ندارم و تا هر وقت خواستند برایشان کار می کنم و هر وقت هم که نخواستند، فرد دیگری رئیس دانشگاه شود.