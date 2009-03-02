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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

با ابلاغ رئیس جمهور /

مصداق 2 تخلف جدید در جرائم اعضای هیئت علمی دانشگاهها تعیین شد

مصداق 2 تخلف جدید در جرائم اعضای هیئت علمی دانشگاهها تعیین شد

رئیس جمهور قانونى را ابلاغ کرد که بر اساس آن تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکی و سوء استفاده از مالکیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران جزء تخلفات‌ انتظامى و جرائم‌ اعضاى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور قانون الحاق 2 بند به ماده (7) مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور مصوب 1364 را که در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تأیید شوراى نگهبان رسیده است، براى اجراء ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، ماده (7) قانون مقررات انتظامى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور مصوب 1364 اصلاح شد که بر اساس این اصلاحیه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى که از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و بر اساس کدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تأیید این وزارتخانه اعلام مى شود. همچنین سوء استفاده از مالکیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران که قبلا نتایج آنها منتشر و یا ثبت رسیده ا ست به عنوان بندهاى 17 و 18 به قانون مذکور اضافه مى شود.

قانون مقررات انتظامى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور مصوب 1364شامل 21 ماده و 16 تبصره است که بر اساس اصلاحیه جدید، ماده 7 این قانون که مربوط به جرایم و تخلفات اعضاى هیئت علمى مراکز آموزشى است اصلاح و 2 بند جدید به آن اضافه شد.

کد مطلب 841942

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