مصداق 2 تخلف جدید در جرائم اعضای هیئت علمی دانشگاهها تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور قانون الحاق 2 بند به ماده (7) مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور مصوب 1364 را که در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تأیید شوراى نگهبان رسیده است، براى اجراء ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، ماده (7) قانون مقررات انتظامى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور مصوب 1364 اصلاح شد که بر اساس این اصلاحیه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى که از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و بر اساس کدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تأیید این وزارتخانه اعلام مى شود. همچنین سوء استفاده از مالکیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران که قبلا نتایج آنها منتشر و یا ثبت رسیده ا ست به عنوان بندهاى 17 و 18 به قانون مذکور اضافه مى شود.

قانون مقررات انتظامى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور مصوب 1364شامل 21 ماده و 16 تبصره است که بر اساس اصلاحیه جدید، ماده 7 این قانون که مربوط به جرایم و تخلفات اعضاى هیئت علمى مراکز آموزشى است اصلاح و 2 بند جدید به آن اضافه شد.