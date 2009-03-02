دغدغه من تولید فیلم ارزشمند و فرهنگی است

این فیلمساز در این باره به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه سه فیلمنامه آماده دارم، از دو سال قبل تا امروز هنوز شرایط ساخت هیچیک از آنها فراهم نشده است. دوستان قول‌هایی می‌دهند اما زمانی که قرار است کار به مرحله اجرا برسد هیچ حمایتی نمی‌شود. در این فضا همچنان انتظار می‌کشم و امیدوارم بالاخره فیلم بعدی را شروع کنم.

کارگردان "عروس آتش" گفت: فیلمنامه "صورتگران عصر خون" را که درباره رضا عباسی هنرمند بزرگ عصر صفوی است از دو سال قبل بارها بازنویسی کردم تا برای تولید آن مشکلی به وجود نیاید. بعضی دوستان این فیلمنامه را نمونه سینمای فاخر و ملی می‌دانستند، اما متاسفانه برای ساخت آن از من حمایتی نشد.

سینایی افزود: فیلمنامه "دادگاه تلویزیونی" را سال پیش آماده کردم که آن هم به نتیجه نرسید و فیلمنامه دیگری را شش ماه پیش نوشتم که برای آن هم شرایط تولید فراهم نشد. دغدغه من ساختن فیلم ارزشمند و فرهنگی است و وسوسه فیلمسازی ندارم. حتی در زمینه ساخت مستند هم این نگاه را دارم و می‌خواهم با ساخت یک فیلم سینمایی فاخر پرونده فیلمسازی‌ام را کامل کنم.

این مستندساز ادامه داد: سینمای فرهنگی برای بقا و ادامه حیات نیاز به حمایت دارد، اما متاسفانه این حمایت کمرنگ شده است.

"عروس آتش" که سال 79 اکران عمومی شد آخرین فیلمی بود که از این کارگردان روی پرده رفت و فیلم‌های "مثل یک قصه" و "گفتگو با سایه" او اکران نشده‌اند. "یار در خانه" و "در کوچه‌های عشق" از دیگر فیلم‌های سینایی است.