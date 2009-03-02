654 جایگاه CNG در سراسر کشور در دست ساخت است

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از 24 هزار میلیارد تومان اعتباری که در کشور جاری‌ است، هزار و 60 میلیارد آن در قالب 17 هزار طرح در حال انجام است.

معاون عمرانی وزیر کشور اظهار داشت: 80 پروژه با اعتباری بیش از هشت هزار میلیارد تومان در تمام استان‌های کشور در حوزه‌های عمرانی و ... جمع‌بندی شده است که تا سوم خرداد سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید

نیکزاد در ارتباط با جایگاه‌های CNG نیز عنوان کرد: از ابتدای دولت نهم تاکنون 612 جایگاه به بهره‌برداری رسیده و 654 جایگاه نیز در دست ساخت است.

وی در ادامه گفت: تنها در هفته دولت و دهه فجر سال‌ جاری 40 هزار پروژه عمرانی با اعتباری حدود 19 میلیارد تومان مربوط به بخش‌های عمرانی و شهرداری‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه طی سه سال گذشته 60 میلیارد دلار کار عمرانی در کشور انجام گرفته است تصریح کرد: از هفته دولت 84 تا دهه فجر 87 در کشور ما 147 هزار پروژه با هزینه‌ای حدود 54 هزار و 680 میلیارد تومان مربوط به حوزه‌های عمرانی و شهرداری‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

