پایگاههای مدیریت بحران تهران به وسایل امداد و نجات تجهیز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه های ایمن سازی تهران در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله پیش بینی شده است که در هر منطقه تهران یک پایگاه به صورت ویژه و صرفا با کارکرد پشتیبانی مدیریت بحران مورد بهره برداری قرار گیرد و علاوه بر ذخیره مجموعه ای از اقلام و تجهیزات امداد و نجات، ستادهای مدیریت بحران هر منطقه نیز در این پایگاههای ویژه استقرار یابند.

در این پایگاهها حدود 50 قلم کالا و تجهیزات اساسی امدادگری در فهرست تجهیزات ذخیره شده قرار دارد که ساده ترین ابزار همچون بیل، بیلچه، کلنگ، تبر و سطل آب و تا اختصاصی ترین وسایل همچون دستگاه برش، پمپ آب، کپسول اطفاء حریق و موتور برق اضطراری را در بر می گیرد.

این پایگاهها بر خلاف پایگاههای عادی که به صورت چند منظوره طراحی شده اند و در شرایط عادی برای ورزش بانوان نیز مورد استفاده قرار می گیرند، ویژه محسوب می شوند و تجهیزات ذخیره شده در این پایگاهها به مراتب بیشتر و متنوع تر از پایگاههای عادی است.

بخش وسیعی از محوطه اصلی پایگاههای ویژه نیز به ذخیره سازی این اقلام ضروری هنگام وقوع سوانح و حوادث اختصاص یافته است.

در عین حال، پایگاههای ویژه از کارکردهای دیگری چون برگزاری دوره های آموزش عمومی ویژه شهروندان علاقه مند به امداد و نجات، برپایی دوره های آموزش تخصصی ویژه کارکنان نهادهای امدادی، گروههای داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام)، برپایی نشست ها، گردهمایی های مدیران، مقامات محلی و اعضای شورایاریهای محلات برخوردار است که این گروهها در فضای مناسب و اختصاصی مزبور فرصت خواهند یافت گرد هم آیند و با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت و مخاطرات موجود، به چاره اندیشی برای بهبود ایمنی هر محله و منطقه بپردازند و تعامل و همکاری با یکدیگر را افزایش دهند.

بر پایه این گزارش، علاوه بر مراحل ساخت و بهره برداری از 21 پایگاه ویژه مدیریت بحران واقع در مناطق شهرداری، کار احداث چهار پایگاه ویژه استانهای معین در مبادی ورودی شهر هم پایان یافته و بخش عمده ای از کار تجهیز این پایگاهها به اقلام امداد و نجات نیز انجام شده است.

اجرای این طرح و ذخیره سازی وسایل امداد و نجات در محله ها و مناطق شهرداری سبب می شود که در کنار توسعه آموزش شهروندان در قالب طرح دوام در مجموع میزان آمادگی و مقابله مردمی در حوادث و سوانح افزایش یابد و گروههای حرفه ای و نیمه حرفه ای بتوانند در زمان حوادث بزرگ مکمل یکدیگر و سبب تسریع در عملیات امداد و نجات و اسکان موقت شوند.

نخستین پایگاه ویژه مدیریت بحران در منطقه چهار شهرداری تهران و در پارک پلیس در اردیبهشت 1387 تجهیز شد. پارک پلیس در شرق تهران و در کنار بزرگراه بابایی قرار دارد.