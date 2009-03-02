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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

الهام در جمع خبرنگاران:

ترکیب دولت و ملت امتیاز جمهوری اسلامی ایران است

ترکیب دولت و ملت امتیاز جمهوری اسلامی ایران است

سخنگوی دولت ترکیب دو مفهوم دولت و ملت در برابر دشمنان کشور را امتیازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام پیش از ظهر امروز در حاشیه‌ نخستین همایش درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز از نظر نهضت علمی و دستاوردهای علمی، افق‌ های تازه‌ ای در برابر کشور باز شده و در حالی که دشمنان فکر می‌ کردند نظام اسلامی در حوزه دستاوردهای علمی عقب خواهد ماند، پیشرفت‌های امروز ما آنها را نگران کرده؛  چرا که علم و معنویت همچون دو بال در این نظام احیا شده اند.

الهام با اشاره به تفاوت های مسئولان اجرایی کشور درحوزه های مختلف ادامه داد: درکنار تفاوت های بارز، آن‌چه نظام ما را ممتاز کرده، متکی به اشخاص نبودن آن است؛ در این نظام، افراد به اعتبار وحقیقت انقلاب عزت پیدا کردند و هرموقع از آن فاصله گرفتند، دفع شده اند.

سخنگوی دولت درپاسخ به سئوالی نقطه آرمانی کشور را جامعه مهدوی دانست و گفت: در آنجا عدالت در اوج شکوفایی است و تلاش و دویدن به سمت نقطه‌ آرمانی به ‌قدری ایده‌ ال است که هیچ وقت به نقطه‌ انتها نمی‌رسد.

کد مطلب 841946

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