ترکیب دولت و ملت امتیاز جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام پیش از ظهر امروز در حاشیه‌ نخستین همایش درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز از نظر نهضت علمی و دستاوردهای علمی، افق‌ های تازه‌ ای در برابر کشور باز شده و در حالی که دشمنان فکر می‌ کردند نظام اسلامی در حوزه دستاوردهای علمی عقب خواهد ماند، پیشرفت‌های امروز ما آنها را نگران کرده؛ چرا که علم و معنویت همچون دو بال در این نظام احیا شده اند.

الهام با اشاره به تفاوت های مسئولان اجرایی کشور درحوزه های مختلف ادامه داد: درکنار تفاوت های بارز، آن‌چه نظام ما را ممتاز کرده، متکی به اشخاص نبودن آن است؛ در این نظام، افراد به اعتبار وحقیقت انقلاب عزت پیدا کردند و هرموقع از آن فاصله گرفتند، دفع شده اند.

سخنگوی دولت درپاسخ به سئوالی نقطه آرمانی کشور را جامعه مهدوی دانست و گفت: در آنجا عدالت در اوج شکوفایی است و تلاش و دویدن به سمت نقطه‌ آرمانی به ‌قدری ایده‌ ال است که هیچ وقت به نقطه‌ انتها نمی‌رسد.