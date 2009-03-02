تصویر روز نجوم؛ تصویری زیبا از سحابی هلیکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سحابی هلیکس با نام علمی NGC 7293 یکی از بزرگترین سحابی های سیاره ای است که در صورت فلکی آکواریوس واقع شده است. این سحابی در سال 1824 توسط اخترشناسی به نام کارل لودویگ هاردینگ برای اولین بار مشاهده و ثبت شد.

سحابی هلیکس یکی از نزدیک ترین و درخشان ترین سحابی های سیاره ای به زمین نیز به شمار می رود که در فاصله 700 سال نوری از سیاره آبی قرار گرفته است.

در تصویر نجوم روز 2 مارچ می توان شباهت این سحابی را با سحابی حلقه به خوبی مشاهده کرد. این تصویر توسط رصد خانه لاسیلا در شیلی به ثبت رسیده است.

سحابی هلیکس

دلیل درخشش های آبی- سبز در مرکز سحابی ناشی از گرم شدن اتم های اکسیژن در اثر تشعشعات قدرتمند ماورا بنفش در هسته 216 هزار درجه ای سحابی عنوان شده است.