مشکل کمبود روحانی کاروانهای زیارتی باید با بومی سازی بر طرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری ظهر امروز در جمع مسئولان حج و زیارت استانهای کرمان سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشکل اصلی سازمان حج و زیارت را در این استانها کمبود روحانی دانست و گفت: برای حل این مشکل باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود اما در کوتاه مدت استفاده از نیروهای بومی و همچنین آموزش روحانیون متقاضی قبل از آزمون کاروانها می تواند مشکل را حل کند.

وی با تاکید بر جدیت در گزینشهای اخلاقی و تقوای متقاضیان عنوان کرد: در مناطقی که کمبود نیرو وجود دارد نباید همچون استانهایی که با پیچیدگیهای تعداد بالای متقاضی و نیروی انسانی روبرو هستند از لحاظ گزینش های علمی برخورد شود بلکه باید با ساماندهی وضعیت فعلی و استفاده از توانمندیهای موجود در کنار ارائه آموزشهای قبل از آزمون ورودی مشکل برطرف شود.

وی در زمینه مداحان کاروانهای زیارتی نیز افزود: یکی از مشکلات اصلی در زمینه مداحان، کم سوادی آنان است که در این زمینه نیز باید آموزشهای لازم به این افراد داده شود.

وی گفت: در مورد مداحان باید گزینشها در جنبه های مختلف با جدیت انجام شود و در راستای ساماندهی این افراد و مداحی های کاروانهای زیارتی اشعار و متن های مداحی مشخص باید تهیه و در اختیار این افراد قرار گیرد.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان حج و زیارت کرمان نیز گفت: در حال حاضر در کرمان تنها هفت نیروی کاری در سازمان حج و زیارت در حال فعالیت هستند اما در طول سال از استان کرمان حدود 53 هزار نفر به حج و عتبات عالیات اعزام می شود.

روح الله پور شعبان افزود: یکی از مشکلات موجود در سازمان حج و زیارت کرمان نامناسب بودن مکان سازمان در کرماناست که در این خصوص مکاتباتی در زمینه جابجایی سازمان حج و زیارت صورت گرفته که امیدواریم با همکاری مسئولان این اقدام در ماههای ابتدایی سال آینده انجام شود.

وی گفت: امسال از استان کرمان سه هزار و 927 نفر در قالب 23 کاروان به حج تمتع اعزام شدند و تاکنون نیز 17 هزار و 676 نفر به حج عمره اعزام شده اند که شاهد کاهش میزان اعزام در این بخش نسبت به سال 86 هستیم.