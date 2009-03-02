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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۶

حجت الاسلام ری شهری:

مشکل کمبود روحانی کاروانهای زیارتی باید با بومی سازی بر طرف شود

مشکل کمبود روحانی کاروانهای زیارتی باید با بومی سازی بر طرف شود

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر لزوم حل مشکل کمبود روحانی کاروانهای زیارتی خواستار بومی سازی استفاده از روحانیون در استانها شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری ظهر امروز در جمع مسئولان حج و زیارت استانهای کرمان سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشکل اصلی سازمان حج و زیارت را در این استانها کمبود روحانی دانست و گفت: برای حل این مشکل باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود اما در کوتاه مدت استفاده از نیروهای بومی و همچنین آموزش روحانیون متقاضی قبل از آزمون کاروانها می تواند مشکل را حل کند.

وی با تاکید بر جدیت در گزینشهای اخلاقی و تقوای متقاضیان عنوان کرد: در مناطقی که کمبود نیرو وجود دارد نباید همچون استانهایی که با پیچیدگیهای تعداد بالای متقاضی و نیروی انسانی روبرو هستند از لحاظ گزینش های علمی برخورد شود بلکه باید با ساماندهی وضعیت فعلی و استفاده از توانمندیهای موجود در کنار ارائه آموزشهای قبل از آزمون ورودی مشکل برطرف شود.

وی در زمینه مداحان کاروانهای زیارتی نیز افزود: یکی از مشکلات اصلی در زمینه مداحان، کم سوادی آنان است که در این زمینه نیز باید آموزشهای لازم به این افراد داده شود.

وی گفت: در مورد مداحان باید گزینشها در جنبه های مختلف با جدیت انجام شود و در راستای ساماندهی این افراد و مداحی های کاروانهای زیارتی اشعار و متن های مداحی مشخص باید تهیه و در اختیار این افراد قرار گیرد.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان حج و زیارت کرمان نیز گفت: در حال حاضر در کرمان تنها هفت نیروی کاری در سازمان حج و زیارت در حال فعالیت هستند اما در طول سال از استان کرمان حدود 53 هزار نفر به حج و عتبات عالیات اعزام می شود.

روح الله پور شعبان افزود: یکی از مشکلات موجود در سازمان حج و زیارت کرمان نامناسب بودن مکان سازمان در کرماناست  که در این خصوص مکاتباتی در زمینه جابجایی سازمان حج و زیارت صورت گرفته که امیدواریم با همکاری مسئولان این اقدام در ماههای ابتدایی سال آینده انجام شود.

وی گفت: امسال از استان کرمان سه هزار و 927 نفر در قالب 23 کاروان به حج تمتع اعزام شدند و تاکنون نیز 17 هزار و 676 نفر به حج عمره اعزام شده اند که شاهد کاهش میزان اعزام در این بخش نسبت به سال 86 هستیم.

کد مطلب 841948

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