رشد 82 درصدی جمع ‌آوری زکات در خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌هادی محمدیان ظهر امروز در ستاد زکات خراسان جنوبی با بیان اینکه زکات جمع ‌آوری شده از 32روستای استان بوده است، اظهار داشت: کمیته امداد با هدف احیای این فریضه الهی و فراموش شده تلاش کرده است تا ضمن فرهنگ‌ سازی در سطح جامعه، زکات جمع ‌آوری شده را در سرفصل‌های مشخص و شرعی آن هزینه کند.

وی از خدمات دولت به روستاییان در مورد پرداخت سیاست ‌های تشویقی زکات خبر داد و گفت: در این طرح دولت معادل مبالغ جمع ‌آوری شده زکات از محل اعتبارات دهیاری‌ها نسبت به ساخت و ساز پروژه ‌های چند منظوره با همکاری این نهاد اقدام می ‌کند.

معاون توسعه مشارکت‌ های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر تعداد 24 پروژه عمرانی زکات شامل احداث حسینیه، مجتمع فرهنگی و هنری، سرویس بهداشتی، غسالخانه، سالن چند منظوره و بوستان در روستاهایی که بیشترین مبالغ زکات جمع ‌آوری شده را داشته‌ اند با همکاری استانداری در حال اجرا است.

محمدیان با اشاره به اینکه زکات یکی از وجوهات شرعی و بر ضمه مؤمنان است، یادآورشد: افزایش مال و عمر، نزول باران الهی، دفع مرگ‌ های بد و تقرب به خداوند از آثار و برکات پرداخت این فریضه الهی و فراموش شده است.

وی تصریح کرد: زکات در لغت به معنی طهارت، پاکیزگی و در اصطلاح فقها حقی است واجب در مالی که به حد نصاب رسیده باشد و بر نه چیز شامل شتر، گاو، گوسفند، گندم، خرما، جو، کشمش، طلا و نقره تعلق می ‌گیرد.



