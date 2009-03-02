به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در اختتامیه همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک با اشاره به برگزاری اجلاس بین المللی کاداستر با حضور کشورهای آسیا پاسیفیک و تعدادی از سازمانهای بین المللی و مقامات سازمان ملل در خرداد 88 به میزبانی تهران گفت: ارائه گزارشهای بین المللی این بخش می تواند برخی نگاههای غلط شکل گرفته درباره کشورمان را اصلاح کند و تاثیر زیادی در جهت مصالح ملی داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آخرین روز این همایش با استماع گزارش پیشرفت طرح کاداستر در 30 استان کشور افزود: بدون شک ارائه چنین گزارشهایی در مجامع بین المللی می تواند اعتماد و اطمینان به احترام به حقوق و مالکیت اشخاص در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح رتبه کشور در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی ناشی از جذب سرمایه گذاریهای خارجی و تاثیرات مثبت دیگری در عرصه ملی را برای کشور فراهم بیاورد.

وی با تاکید بر موضوع تثبیت مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه های حاکمیت ملی افزود: در جلسات متعدد با کارشناسان و مسئولین مجامع بین المللی، ویژگیهای برجسته نظام ثبیت مالکیت کشور به عنوان نظامی یکپارچه که همه مالکیتها اعم از منقول،غیر منقول، معنوی و صنعتی را تحت نظر و مسئولیت یک نهاد و سازمان حقوقی وابسته به قوه قضائیه را تشریح کرده ایم که مورد توجه جدی آنها قرار گرفته است.

حسینعلی امیری اظهار داشت: در بسیاری از کشورها تثبیت مالکیت آنها در چند بخش مختلف انجام می گیرد و این در حالی است که قانونگذار در ایران با حرمت قائل شدن برای مالکیت و مصون نگه داشتن این حق ار ملاحظات سیاسی و امنیتی، آن را در یک دستگاه بی طرف حقوقی قرار داده و همواره رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از قضات دیوان عالی کشور است که این ویژگی در نظامهای حقوقی دنیا بی نظیر است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح کاداستر افزود: این طرح سابقا به صورت متمرکز و خارج از حیطه نظارت مدیران کل ثبت اسناد و املاک انجام می گرفت که خوشبختانه با پیگیری استانی آن و واگذاری اختیارات و اختصاص بودجه به استانها، این کار با تسلط و اشراف بیشتر مدیران کل ثبت سراسرکشور و سرعت و کیفیت بالاتری پیگیری شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر به روز رسانی سیستمهای مکانیزه ثبتی و بانکهای اطلاعاتی در سراسر کشور، خواستار مستند سازی فعالیتها و فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد این بخش در هر دوره زمانی شد.

امیری با تقدیر از اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب فوریت طرح کاداستر، از مدیران و کارشناسان خواست نظر خود را در خصوص طرح تا بیستم اسفند ماه به معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوری سازمان اعلام نمایند.

وی با مثبت ارزیابی کردن صدور بخشنامه همکاری موثر ادارات کل ثبت اسناد و املاک با در اختیار گذاردن اطلاعات طرح جامع املاک جهت اجرای طرح مسکن مهر به وزارتخانه های تعاون و مسکن گفت: بدون شک همراهی سازمان ثبت اسناد در این طرح کمک زیادی به تخصیص عادلانه منابع مالی بیت المال دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد با ابراز امیدواری از اتمام استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ثبت ملک ( میثم) در همه استانهای کشور در آینده نزدیک افزود: این طرح یک فرآیند طولانی از مرحله تقاضا تا مرحله صدور سند مالکیت را در مدت زمان کوتاهی فراهم می آورد.

حسینعلی امیری همچنین از ارائه و انتشار شکل جدید اسناد مالکیت در رسانه ها جهت اظهار نظر کارشناسان خبر داد و افزود: بعد از بررسی همه نظرات و جوانب، دفترچه های اسناد مالکیت در شکل جدید و در دو برگ تهیه خواهد شد.