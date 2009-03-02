آموزش و پرورش سرایان با کمبود شدید نیروی پرورشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عظیمی پیش از ظهر امروز در دیدار مربیان پرورشی با امام جمعه سرایان که به مناسبت روز تأسیس امور تربیتی برگزار شد، اظهار داشت: با وجود کمبود نیرو سعی شده است که این خلا را با استفاده از نیروهای زبده و علاقمند جبران کنیم.

وی با اشاره به نقش مربیان تربیتی و پرورشی گفت: مربیان پرورشی سفیرانی هستند که آموزه‌ های دینی را در آموزش و پرورش‌عملیاتی می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرایان گفت: اگر مربیان پرورشی دغدغه تربیت را نداشتند، مسلماً مشکلات اخلاقی رفتاری جامعه را فرا می‌گرفت اما به برکت وجود مربیان پرورشی است که همه مجالس دینی و اعیاد اسلامی و عزاداری‌ها رونق خاصی پیدا می‌کند.

عظیمی افزود: از زمان استقرار پایگاه نماز جمعه در شهرستان تحولات فرهنگی بزرگ انجام گرفته و آموزش و پرورش همه تلاش و کوشش خود را در راستای پشتیبانی از این پایگاه به عمل آورده است.

امام جمعه سرایان نیز در این دیدار با اشاره به رسالت خطیر معلمان و به ویژه مربیان پرورشی که همان رسالت پیامبران است، گفت: یکی از نعمت‌هایی که خداوند بر ما منت نهاده، معلمی و مربیگری است که انسان‌ها به وسیله آن به سوی کارهای نیک و پسندیده سوق داده می‌شوند.

حجت‌ الاسلام مظفر تاجی تصریح کرد: در جامعه اسلامی به ویژه جامعه تشیع مبنای تربیت بر اساس قرآن و عترت است.