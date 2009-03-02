بوشهریها خاک تنفس می کنند / حمام خاک و لغو پروازها در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در ساعات اولیه صبح هوای بوشهر هوایی ابری و بسیار دلنشین بود اما در یکی دو ساعت شهر تبدیل به جهنمی از نوع خاک شد.

میزان گرد و غبار در بوشهر به حدی رسیده است که فاصله کمتر از 20 متر را نمی توان به راحتی دید و اتومبیلهای در حال عبور و مرور در خیابانهای بوشهر جهت جلوگیری از حادثه مجبور به روشن کردن چراغهای خود شده اند.

آلودگی هوا طی چند ماه گذشته تا کنون بارها استان بوشهر را فرا گرفته اما گرد و غباری که امروز بر روی هوای بوشهر حاکم است طی این سالها بی سابقه بوده و به گفته کارشناسان هواشناسی بوشهر علت ایجاد این هوا به دلیل نفوذ سامانه پر فشار در بخشهای جنوبی عراق و شمال عربستان است و تا زمانی که بارندگی موثری صورت نگیرد ادامه خواهد داشت.

میزان گرد و خاک معلق در هوا به حدی است که تنفس برای مردم به ویژه کودکان و سالمندان با مشکل مواجه شده است و ذرات معلق در هوا همچنان چندین برابر حد استاندارد گزارش شده است .

وزش باد به نسبت شدید نیز بر شدت آلودگی هوا افزوده و مردم برای در امان ماندن از این آلودگی کمتر از منازل خارج می‌شوند به طوریکه خیابانهای شهر نسبت به ساعات اولیه صبح خلوت شده است .

گرد و غبار امروز بوشهر طی 45 سال گذشته بی سابقه بوده است

یکی از شهروندان بوشهری که حدود 50 سال سن دارد به خبرنگار مهر گفت: در طول زندگانی خود تا کنون همچنین هوایی و گرد و خاکی را به یاد ندارم و گرد و غبار امروز بوشهر طی 45 سال گذشته بی سابقه بوده است.

رضا علیخواه با بیان اینکه بارندگی طی چند سال اخیر به ویژه دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: به نظر می رسد کاهش بارندگیهای زمستان امسال وخشکسالی سال گذشته در ایجاد چنین هوایی نقش به سزایی داشته باشد.

وی که به عنوان تاجر در کشورهای حوزه خلیج فارس مشغول به فعالیت است اظهار داشت: من خودم چنین هوایی را در مناطق کویری و صحرایی کشورهای همسایه عراق، کویت و عربستان دیده ام و مطمئن هستم گرد و غبارهای این کشورها به سمت استان ما حرکت کرده است

ممانعت از ایجاد فضای سبز در کشور عراقی یکی از دلایل غبار است

علیخواه گفت: همچنین تخریب مناطق جنگلی و مراتع کشور عراق طی جنگهای مکرر و ممانعت از توسعه فضاهای سبز توسط نیروی آمریکایی می توان از عوامل موثر در افزایش گرد و غبار باشد

معاون مرکز بهداشت استان بوشهر نیز به مهر گفت: وجود ذرات معلق خاک در هوا و گردغبار در استان بوشهر موجب تشدید بیماریهای تنفسی، عروقی و ریوی می شود.

محمد مهدی خواجه ئیان افزود: به همین لحاظ بیمارانی که دارای مشکل تنفسی و بیماری آسم هستند از عبور و مرور در مراکز روباز خودداری کنند.

وی اظهار داشت: همچنین به جهت گرد و غبار شدید امروز بوشهر افراد مسن و کودکان به دلیل شرایط سنی خاض سعی کنند از منازل خارج نشوند.

معاون مرکز بهداشت استان بوشهر اظهار داشت: شهروندان بوشهری سعی کنند از تردد بیهوده توسط موتورسیکلت و اتومبیل خودداری کنند زیرا به دلیل دودزا بودن این وسایل آلودگیها بیشتر خواهد شد.

خواجه ئیان افزود: تنها استفاده از ماسک موجب جلوگیری از ورود گرد و خاک به شش و ریه ها نخواهد شد زیرا ماسک تنها موجب کاهش ورود گرد و خاک به بدن خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه بیماریهایی ممکن است از طریق استنشاق گرد و غبار به انسان وارد شود، گفت: با توجه به اینکه همچین پدیده ای به عنوان پدیده ای نو در استان و جنوب کشور به شمار می رود به همین لحاظ تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

معاون مرکز بهداشت استان بوشهر ادامه داد: علیرغم این مسائل گرد و غبار موجب ایجاد بیماری خاصی نخواهد شد و تنها موجب تشدید بیماری در میان بیماران تنفسی و کودکان و کهنسالان خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد چنین هوایی طی سالیان اخیر از تبعات خشکسالی است، گفت: با توجه به اینکه نمی توان جلوی ورود هوای گرد و غباری به جنوب مشور و استان بوشهر کرد به همین لحاظ مردم آمادگی کامل جهت مقابله با این پدیده طبیعی را داشته باشند.

پروازهای امروز و امشب بوشهر لغو می شود

مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: صبح امروز که شرایط جوی تا حدودی مناسب بود پرواز بوشهر- تهران انجام شد ولی پنج پرواز دیگر امروز و امشب لغو می شود .

حمیدرضا سیدی نیر به مهر اظهار داشت: براساس گزارش هواشناسی این گرد و خاک به عسلویه نیز رسیده است و در حال شدت یافتن است که لغو پروازهای فرودگاه عسلویه را نیز خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: همچنین به دلیل شدت یافتن گرد و خاک موجود در هوا صبح امروز در جزیره خارک، پرواز تهران - خارک مجبور به فرود در فرودگاه بین المللی بوشهر شد .

سیدی افزود: این پرواز به دلیل نداشتن دید کافی برای فرود نتوانست در فرودگاه جزیره خارک فرود بیاید و تا یک ساعت پیش از ظهر، بیش از یک ساعت بود که 100مسافر این پرواز در فرودگاه بوشهر سرگردان بودند .