محمدرضا صابری در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلسه امروز شورای صنفی نمایش با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما برگزار شد و امیدواریم آئین‌نامه شورای صنفی نمایش در سال 88 که چندی پیش برای تصویب به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه شده تا چهارشنبه 14 اسفند ابلاغ شود.

به نظر می‌رسد فیلم‌هایی که قرار است نوروز 88 به نمایش عمومی درآیند هنوز پروانه نمایش دریافت نکرده‌اند. این آثار روزهای آینده مجوز نمایش خود را از شورای نظارت و ارزشیابی گرفته و همزمان با صدور مجوزها آئین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش نیز ابلاغ می‌شود.