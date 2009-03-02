  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

صابری در گفتگو با مهر:

آئین‌نامه شورای صنفی نمایش تا چهارشنبه ابلاغ می‌شود

آئین‌نامه شورای صنفی نمایش تا چهارشنبه ابلاغ می‌شود

سخنگوی انجمن سینماداران از ابلاغ آئین‌نامه شورای صنفی نمایش سال 88 تا چهارشنبه این هفته خبر داد.

محمدرضا صابری در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلسه امروز شورای صنفی نمایش با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما برگزار شد و امیدواریم آئین‌نامه شورای صنفی نمایش در سال 88 که چندی پیش برای تصویب به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه شده تا چهارشنبه 14 اسفند ابلاغ شود.

به نظر می‌رسد فیلم‌هایی که قرار است نوروز 88 به نمایش عمومی درآیند هنوز پروانه نمایش دریافت نکرده‌اند. این آثار روزهای آینده مجوز نمایش خود را از شورای نظارت و ارزشیابی گرفته و همزمان با صدور مجوزها آئین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش نیز ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 841960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها