جزئیات آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه 88

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح که ظهر امروز در جمع خبرنگاران سخن می گفت در خصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بیان داشت: در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کمیسیون تلفیق به بررسی پیشنهادات کمیسیونهای مختلف مجلس در رابطه با بودجه پرداخت که بر اساس یکی از این پیشنهادات کمیسیون تلفیق مصوب کرد مبلغ 17 میلیارد تومان به اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی به منظور احداث خانه عالم، حمایت از تشکلها و هیئتهای مذهبی، ساماندهی فعالیتهای مذهبی و تبلیغاتی مناطق مرزی و ... اضافه شود.

نماینده مردم رزن در خانه ملت با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان هواشناسی در رابطه با سال آینده پیش بینی تداوم خشکسالی را داشته است کمیسیون تلفیق مصوب کرد 35 درصد از اعتبارات ماده 10 بخشی از مقررات مالی دولت و 20 درصد اعتبارات ماده 12 قانون سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار گیرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون سازمانهای بیمه گر موظف شدند 60 درصد صورتحساب های بیمارستانها را ظرف دو هفته مورد رسیدگی قرار دهند و در مدت 3 ماه اقدام به تسویه حساب کنند و این مصوبه در راستای گردش مالی بهتر بیمارستان های دولتی صورت گرفته است.

مفتح همچنین از اختصاص مبلغ 60 میلیارد ریال به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خبر داد و افزود: همچنین 3 درصد اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به جمعیت هلال احمر اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق 35 میلیارد ریال به منظور تقویت امور پژوهشی به اعتبارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر مصوبات جلسه امروز این کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون 120 میلیارد تومان به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشگاههای تحت پوشش آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی قرار می گیرد تا به عنوان وام به دانشجویان پرداخت شود.

مفتح در این رابطه تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق تمام دانشجویان دانشگاههای غیر دولتی از این اعتبار که بر اساس تعداد دانشجویان در بین این مراکز توزیع می شود استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ هزار و 37 میلیارد تومان در لایحه دولت به منظور توسعه و احداث قطار شهری کل کشور اختصاص داده شده بود تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون عمران به منظور تقسیم این اعتبار در بین شهرهای مختلف رای آورد و بر این اساس مبلغ 150 میلیارد تومان برای احداث قطار شهری مشهد، 120 میلیارد تومان برای احداث قطار شهری اصفهان، 120 میلیارد تومان برای احداث قطار شهری تبریز، 120 میلیارد تومان برای احداث قطار شهری شیراز، 100 میلیارد تومان برای احداث و تکمیل قطار شهری کرج، 80 میلیارد تومان برای احداث قطار شهری اهواز و 320 میلیارد تومان برای احداث و تکمیل ایستگاههای قطار شهری تهران اختصاص داده شد.

همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مبلغ 37 میلیارد تومان دیگر برای مطالعه قطار شهری قم - کرمانشاه، فرودگاه امام خمینی، شهر پرند، هشتگرد و حومه تهران تعلق خواهد گرفت.

مفتح تاکید کرد: با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اصلاح ساختاری در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت ایجاد خواهد شد و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت بهداشت موظف است علاوه بر 8 بیمارستان مندرج در لایحه دولت که به صورت هیئت امنایی اداره می شود به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی یک بیمارستان در تهران و در هر استان یک بیمارستان به صورت هیئت امنایی اداره شود.

به گزارش مهر ، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق سازمانهای بیمه گر موظفند برای خدمات حق العلاج پزشکی و هتلینگ دو برابر تعرفه مصوب و سایر خدمات پزشکی معادل تعرفه مصوب پرداخت کنند و بیمارستانهای دولتی موظفند با همان تعرفه‌های دولتی به بیماران خدمات بدهند و وزارت بهداشت صد در صد درآمد اختصاصی این بیمارستانها را به اضافه یک ششم تعرفه مصوب دولتی مطابق عملکرد بیمارستانها پرداخت خواهد کرد.

وی در این رابطه ابراز امیدواری کرد که با این مصوبه بدون اینکه هزینه ای بیش از تعرفه ها به بیمار تعلق بگیرد خدمات بهتری به بیماران ارائه شود.

مفتح در پایان گفت: کمیسیون همچنان به بررسی پیشنهادات مختلف در رابطه با لایحه بودجه سال 88 ادامه می دهد و در ادامه بندهای مراعا مانده بودجه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.