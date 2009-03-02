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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۵

آهنی تاکید کرد:

پیامهای علمی جدیدی برای دنیای مدرن داریم

پیامهای علمی جدیدی برای دنیای مدرن داریم

معاون وزیر خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دانایی محوری را سر لوحه‌ کار خود قرار داده است در زمینه ‌های علمی نیز پیامهایی جدید برای دنیای مدرن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آهنی پیش از ظهر امروز در نخستین کنفرانس ملی کاربرد فناوری اطلاعات و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل اظهار داشت: توسعه فناوریهای ارتباطی و روند جهانی شدن اقتصاد و تحول نظام سیاسی بین الملل، دنیای امروز را وارد چارچوب جدیدی به نام جامعه شبکه ‌ای کرده که در آن سرنوشت همه با هم پیوند خورده است.

معاون آموزش و پژوهش وزیر امور خارجه با بیان اینکه در جهان امروز روشهای حل مشکلات تحولی کیفی پیدا کرده است افزود: حقیقت این است که امروز علوم دقیقه این امکان را برای بشر ایجاد کرده تا پیچیده ترین پدیده ها را شبیه سازی کند و به جستجوی راه حل برای آنها بپردازد.

آهنی روابط سیاسی و بین المللی را از جمله پیچیده ‌ترین مباحث پیش روی جامعه‌ بشری دانست و ادامه داد: نمی توان منکر این واقعیت شد که امروز موضوعات فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی هم ابعاد‌ سیاسی یافته اند و چند وجهی بودن مسائل سیاسی نیز به همین جهت بوده است.

معاون آموزش و پژوهش وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: شکی نیست که نمی‌توان توسعه را تنها با بهبود اقتصادی و افزایش درآمدها به دست آورد زیرا فناوریهای نوین در عرصه‌ تدوین استراتژیها، سیاستگذاریها و محاسبه هزینه و فایده بسیاری از امور را تسهیل کرده و رویکردها و روشهای مختلفی را پیش روی مدیران و تصمیمگیران قرار داده است.

وی بر لزوم آشنایی دانشجویان و متخصصان علوم انسانی به ویژه در حوزه روابط بین الملل با فناوریهای نوین تاکید کرد و  یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دانایی محوری را سرلوحه‌ کار خود قرار داده در زمینه ‌های علمی نیز پیامهایی جدید برای دنیای مدرن دارد و ایران امروز کشوری است که می‌تواند یکی از قطبهای علمی جدید در آینده جهان باشد.

کد مطلب 841965

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