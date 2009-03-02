پیامهای علمی جدیدی برای دنیای مدرن داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی آهنی پیش از ظهر امروز در نخستین کنفرانس ملی کاربرد فناوری اطلاعات و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل اظهار داشت: توسعه فناوریهای ارتباطی و روند جهانی شدن اقتصاد و تحول نظام سیاسی بین الملل، دنیای امروز را وارد چارچوب جدیدی به نام جامعه شبکه ‌ای کرده که در آن سرنوشت همه با هم پیوند خورده است.

معاون آموزش و پژوهش وزیر امور خارجه با بیان اینکه در جهان امروز روشهای حل مشکلات تحولی کیفی پیدا کرده است افزود: حقیقت این است که امروز علوم دقیقه این امکان را برای بشر ایجاد کرده تا پیچیده ترین پدیده ها را شبیه سازی کند و به جستجوی راه حل برای آنها بپردازد.

آهنی روابط سیاسی و بین المللی را از جمله پیچیده ‌ترین مباحث پیش روی جامعه‌ بشری دانست و ادامه داد: نمی توان منکر این واقعیت شد که امروز موضوعات فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی هم ابعاد‌ سیاسی یافته اند و چند وجهی بودن مسائل سیاسی نیز به همین جهت بوده است.

معاون آموزش و پژوهش وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: شکی نیست که نمی‌توان توسعه را تنها با بهبود اقتصادی و افزایش درآمدها به دست آورد زیرا فناوریهای نوین در عرصه‌ تدوین استراتژیها، سیاستگذاریها و محاسبه هزینه و فایده بسیاری از امور را تسهیل کرده و رویکردها و روشهای مختلفی را پیش روی مدیران و تصمیمگیران قرار داده است.

وی بر لزوم آشنایی دانشجویان و متخصصان علوم انسانی به ویژه در حوزه روابط بین الملل با فناوریهای نوین تاکید کرد و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دانایی محوری را سرلوحه‌ کار خود قرار داده در زمینه ‌های علمی نیز پیامهایی جدید برای دنیای مدرن دارد و ایران امروز کشوری است که می‌تواند یکی از قطبهای علمی جدید در آینده جهان باشد.