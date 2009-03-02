ابداع نانوذرات تجزیه پذیر درخشان به منظور درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از نانو ذرات در انتقال داروها به تومورهای سرطانی به دلیل اثرات جانبی این مواد در بدن با محدودیت هایی مواجه شده است.

به منظور رفع این محدودیت گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نانوذرات سیلیکونی ابداع کرده اند که از درخشش بالا و دوام بیشتری برای آزادسازی داروها برخوردار بوده و پس از اتمام عملیات، به ذرات ریزتر و بی ضرری تبدیل می شوند.

به گفته مایک سیلر مدیر این برنامه تحقیقاتی این ذرات اولین نانو ذرات درخشانی هستند که به منظور کاهش تاثیرات مسموم نانو ذرات ابداع شده اند زیرا بسیاری از نانو موادی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند برای انسانها مضر و سمی هستند.

ذرات جدید به صورت طبیعی دارای خاصیت درخشندگی هستند. خصوصیت مفیدی که در گذشته به صورت رایج از اتصال مواد شیمیایی زیستی یا ساختارهای ریزی به نام نقاط کوانتمی که می تواند برای انسان بسیار مضر باشد به دست آمده است.

زمانی که دانشمندان ذرات جدید را بر روی موشها مورد آزمایش قرار دادند مشاهده کردند که تومورهای سرطانی برای چندین ساعت به درخشش خود ادامه داده و به تدریج و با متلاشی شدن ذرات درخشش خود را از دست دادند. سطوح درخشش در طول هفته به صورت قابل توجهی کاهش یافته و پس از گذشت 4 هفته به کلی از بین رفت.

محققان بر این باورند این روش اولین مطالعه ای است که در راستای مصور ساختن تومورها و اعضای سرطانی از سیلیکونهای تجذیه پذیر زیستی در آزمایش بر روی موجودات زنده استفاده می شود.

این نانوذرات به واسطه عبور جریان الکتریکی از صفحه ای نازک و خرد شدن آن توسط امواج مافوق صوت به وجود می آیند که تحت تابش نور ماورا بنفش به رنگ قرمز خواهند درخشید. ذرات درخشان می توانند تومورهایی که کوچکتر از حد شناسایی در دیگر تجهیزات پزشکی هستند را به راحتی شناسایی کنند.

همچنین می توان با استفاده از آنها داروهای سرطانی را به راحتی و سرعت به تومورها منتقل کرد. این نوع از داروها به حفره های ریز موجود بر ذرات چسبیده و با متلاشی شدن نانوذرات به تدریج در درون بدن آزاد خواهند شد. هدف نهایی ایجاد امکان انتقال مستقیم داروها به تومورهای سرطانی است تا به این شکل از آزادسازی دارو در دیگر اعضای بدن جلوگیری شود. در این صورت میزان داروی تجویز شده کاهش یافته و از آثار سوء دارو بر کل بدن جلوگیری خواهد شد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، ابعاد نانوذرات جدید نسبت به ذراتی که در گذشته برای انتقال دارو مورد استفاده قرار می گرفت بسیار بزرگتر است که این تفاوت در ابعاد ارتباط مستقیمی با ایمنی و تاثیرگذاری آن دارد. ذرات باقی مانده از متلاشی شدن نانو ذرات توسط کلیه از بدن خارج می شوند و به تدریج هیچ اثری از آنها در بدن باقی نخواهد ماند.