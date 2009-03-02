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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

وزیر تعاون:

عدم شناسایی فرصتهای کسب و کار از آسیبهای اقتصاد ایران است

وزیر تعاون عدم توانایی شناخت فرصتهای کسب و کار و افکار خوب را از آسیبهای اقتصاد ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در نشست مشترک مدیران کل تعاون و روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در تهران گفت: وزارت تعاون وظیفه وحدت‌سازی و سیاست‌گذاری کار جمعی را به عهده دارد و به همین جهت رویکرد اشتغال مطابق سیاست‌های اصل 44 در قالب تعاون ترسیم و پیش‌بینی‌ شده است.

وزیر تعاون اظهار داشت: در شرایطی که دنیا در عرصه اقتصاد فضای رقابتی و وسیعی را طی کرده و شرایط اقتصادی و مسائل علمی در بسیاری از کشورها به حد اعلای خود رسیده است نمی ‌توانیم هنوز به دنبال حل اختلافات جمعی و مشارکتی افراد و دایر کردن چند بنگاه اقتصادی باشیم.

عباسی در ادامه سخنانش بیان داشت: باید قبول کنیم که مقوله کارآفرینی که تنها به دانشگاه‌ها محدود نیست جریان موثری در فضای کسب و کار و زندگی جهان امروز است و اکنون که این موضوع به عنوان جریان تحول آفرین نیاز جامعه را شکل می ‌دهد باید نسبت به تقویت و توسعه آن اقدام کرد.

وی یکی از آسیبهای اقتصاد ایران را عدم توانایی در شناخت افراد و افکار خوب در زمینه های کسب و کار دانست و خاطر نشان کرد: بنیاد های توسعه تعاون و کارآفرینی با این هدف شکل گرفته است.

وزیر تعاون با بیان اینکه در تعاونی ‌های کارآفرین سرمایه مطرح نیست، افزود: بی ‌تردید تفکر و خلاقیت افراد و نیروهای انسانی ملاک عمل و ارزش است به نحوی که در جریان فرهنگ تعاون باید کار گروهی و فرهنگی توسعه یابد.

عباسی در پایان با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی ‌ها و سیاست‌گذاری ‌های علمی و اجرایی اظهار داشت: اگرچه نمی ‌توان دانشگاه‌ها را پیشتاز همه تحولات بشری به شمار آورد ولی در بسیاری از تصمیم‌گیری ها پیشتاز است.

کد مطلب 841968

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