ستاد ساماندهی شئون فرهنگی بسیاری از نگرانیها را برطرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی افزود: عملکرد ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی، کاهش نگرانیهای متدینین ‌جامعه، مسئولان نظام، علما، مراجع‌ و مقام معظم رهبری در راستای حذف و یا کاهش خرافات و انحرافات مذهبی را در پی داشته است .

وی یادآور شد: حسن توجه و عنایت مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم که بحث حذف بدعت‌گذاریهای غلط در دین و حذف خرافات مذهبی را در یک بند لحاظ داشته‌اند و تلاش پیگیرانه سیاستگذاران و مسئولان فرهنگی‌ موجب شده برخی از این مسائل به‌طور کلی منتفی و برخی دیگر بسیار کمرنگ شوند.

روحانی‌نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی سال آینده منسجم تر عمل کند .

ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و ریاست آن به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است . وظیفه این ستاد مقابله با خرافات و بدعتها و متناسب کردن عزاداریها و دیگر مراسم دینی با واقعیتها و فرهنگ اسلامی است .